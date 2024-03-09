رسميًا “موعد شهر رمضان في الجزائر 2024” .. هل غدًا ام يوم الأثنين؟! المعهد الفلكي يوضح

يتساءل المواطنون عن موعد رمضان في الجزائر لعام 2024 إذ يقترب نهاية شهر شعبان المبارك ويبحثون عن تحديد أول أيام هذا الشهر المبارك يعتمد المسلمون بشكل كبير على الرؤية الشرعية للهلال لتحديد بداية رمضان حيث يتبعون الهلال لتحديد بداية الشهور العربية ومن ثم بداية شهر رمضان.

موعد شهر رمضان في الجزائر 2024

وفقا للدراسات الفلكية تم تحديد موعد بداية شهر رمضان لعام 1445 حيث من المتوقع أن يظهر هلال الشهر العربي الجديد يوم الأحد المقبل سيكون الهلال مرئيا بوضوح في معظم الولايات الجزائرية قبل غروب شمس يوم الأحد 29 شعبان وبذلك يكون يوم الأحد المتمم لشهر شعبان ويوم الاثنين 11 مارس هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك للعام 1445 ستستمر فترة الصيام حتى يوم 9 أبريل حيث ستكون أول أيام عيد الفطر المبارك في 10 أبريل يعتمد هذا التحديد بشكل كبير على الحسابات الفلكية التي تتمتع بمصداقية عالية.

مظاهر رمضان في الجزائر

يتفانى الشعب الجزائري في استقبال بركات شهر رمضان الكريم بتلاوة القرآن الكريم والالتزام بالصلوات المفروضة وتحديدا صلاة التراويح في المساجد يترافق ذلك مع الزيارات العائلية المتبادلة والسماحة في الشوارع قبل أذان المغرب تعتبر إعدادات المنزل لاستقبال شهر الصوم مرحلة مهمة حيث يخصص الاهتمام لتخزين التمور والفواكه المجففة وتحضير العسل والمكسرات والحبوب التي تقدم على مائدة السحور اليومية وتعتبر مائدة الإفطار في الجزائر فرصة لتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك الشوربة بأنواعها والمعكرونة والطواجن والبطاطس واللحوم المطبوخة مع الخضروات بالإضافة إلى المقبلات والمشروبات الرمضانية المميزة بهذه الطريقة يعبر الجزائريون عن احترامهم وتقديرهم لهذا الشهر الكريم ويظهرون تضامنهم وترابطهم الاجتماعي من خلال الممارسات الدينية والثقافية التي تميز استقبالهم لرمضان.