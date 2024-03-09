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اليوم الاول “أدعية مستجابة شهر رمضان 2024” .. + أفضل الأعمال الخيرة في شهر رمضان
يعتبر شهر رمضان هو من اكثر الاشهر المباركة الهجريه على مدار العام ويبدأ المسلمين في جميع أنحاء العالم بتحضير ياميش رمضان والمأكولات والمشروبات ويبدأون أيضا في الدعاء منذ حلول شهر رجب حيث أن الدعاء في شهر رمضان مستجاب بأمر الله تابعوا معي هذا المقال للاطلاع على الادعية المستجابة لشهر رمضان المبارك لعام 2024.
أدعية مستجابة شهر رمضان 2024
للإطلاع على الادعية المستجابة لشهر رمضان المبارك عام 2024 تابعوا النقاط التالية:
- رب إني جئت إليك في شهر رمضان الكريم اطرق بابك واتأمل رحمتك وأطمع فى كرمك وأرجو استجابتك اللهم إني أتوسل إليك بحق رحمتك فانت الرحمن الرحيم اللهم اجعل لي هذا الشهر بداية لكل خير في حياتي لتكون أفضل اللهم لا تجعل همي إلا رضاك عني يا ارحم الراحمين.
- اللهم إني أسألك يا رب العالمين ان تقبل مني صلاتي وصيامي في هذا الشهر المبارك وأعمالي الخالصة لوجهك يا رحمن يا رحيم.
- اللهم يا لا إله إلا أنت يا ملجأي وملاذي في كل الأوقات اسالك يا الله أن تملاني برحمتك وأن تنجيني من عذابك اللهم لا تجعل هذا الشهر ينتهي الا برضاك عني يا عزيز يا كريم اللهم يا سميع يا مجيب الدعاء أكتب لي في هذا الشهر استجابات دعائي وزوال همومي وافرج كروبي يا رحمن يا رحيم فى الدنيا والآخرة.
- اللهم يا رب أعنا على صيام شهر رمضان المبارك واخرجني منه مملوءا برحمتك يا رحيم.