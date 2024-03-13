“اكسب مليون ونص ريال!!”.. طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 في رمضان عبر تردد قناة السعيدة مع مايا العبسي

يبحث العديد من مواطني اليمن عن طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 خلال شهر رمضان لهذا العام، وتعد هذه المسابقة من أبرز المسابقات المشهورة في المجتمع اليمني، نظراً لاهتمامها بالقضايا الدينية والثقافية، وتوفر المسابقة فرصة للمشاركة في تجارب مثيرة، وفي هذا الصدد سوف نوضح كافة التفاصيل عنها، إلى جانب ذلك شروط التسجيل فيها.

طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

الآن سوف نوضح طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع مسابقة “طائر السعيدة”.

اجب على سؤال المسابقة بشكل صحيح في الموقع.

اكتب اسمك بشكل رباعي.

أدخل رقم هاتفك في الحقل المخصص لذلك.

حدد المحافظة التي تقطن فيها.

انقر على زر الاشتراك.

باتباع هذه الخطوات، ستتمكن من المشاركة في مسابقة “طائر السعيدة” بسهولة ويسر، والجدير بالذكر أن هذه المسابقة تنمي العقول على التفكير والإبداع وتخاطب هذه المسابقة كافة مستويات التفكير.

شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

قبل أن نوضح طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024، لابد أن ننوه إلى شروط الاشتراك في تلك المسابقة، وهي:

أن يكون ملما باللغة العربية.

أن يكون المتقدم من جنسية عربية.

أن يتراوح عمر المتقدم أكبر من 18 عاماً.

أن يسجل المتقدم في المسابقة عبر الموقع الإلكتروني لقناة السعيدة.

تردد قناة السعيدة 2024

ويمكن متابعة هذا البرنامج من خلال ضبط تردد قناة السعيدة الفضائية على جهاز الاستقبال الفضائي حيث يمكنك القيام بذلك عن طريق إدخال البيانات الصحيحة للقناة في الحقول المخصصة لضبط التردد، وهذه هي البيانات:

التردد: 11098.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

وسيتم عرض حلقات برنامج “طائر السعيدة” على قناة السعيدة الفضائية يومياً خلال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتعاد الحلقات في تمام الساعة 3:30 صباحًا، ويتضمن البرنامج مسابقة تشمل طرح أسئلة في مجالات متنوعة، وسيتم التواصل مع الفائزين عبر أرقام هواتفهم المسجلة.

يمكنك فورا تطبيق خطوات طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 المذكورة اعلاه والبحث عن الحل الصحيح لإجابة كل سؤال كل حلقة لتكون أمامك فرصة جيدة لتحقيق حلم الثراء، والفوز بمبلغ مالي كبير يقدر بمليون ونصف ريال يمني.