ابسط وروق نفسك.. جدول زيادة المرتبات والمعاشات 2024 ومواعيد الصرف

تم الإعلان عن جدول زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2024، حيث سيتم إضافة هذه الزيادات مباشرة إلى الرواتب، وتم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية بعد صدور القرار من الرئيس، كما تم رفع الحد الأدنى للرواتب الشهرية لجميع الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية.

كام الزيادة على المرتبات والمعاشات

تم الإعلان عن زيادات جديدة في الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين عبر وزارة المالية، حيث من المقرر بدء صرف هذه الزيادات اعتباراً من شهر مارس 2024، وستبدأ أول أيام صرف الرواتب في 21 مارس 2024، وستستمر مدة الصرف لمدة 5 أيام متتالية، وسيستفيد جميع العاملين في مختلف القطاعات الحكومية من هذه الزيادات النقدية.

ارتفاع مقدار الحد الأدني للرواتب الشهرية 2024

أمر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للرواتب الشهرية لجميع الموظفين في مختلف القطاعات، حيث تم تحديد قيمة الحد الأدنى للراتب الشهري عند 6000 جنيه كحد أدنى، مع إتاحة هذا الراتب لجميع الموظفين عند التعيين مباشرة في أي قطاع من قطاعات العمل، تم إصدار هذا القانون في عام 2109 م بمبادرة من فخامة رئيس الوزراء.

الجدول المعتمد لصرف مستحقات الموظفين بمختلف قطاعات الدولة 2024

هذه وقد تم الإعلان عن الجدول الجديد الذي قد يتضمن مقدار الرواتب الشهرية الجديدة عقب الزيادات، والتي تتمثل في: