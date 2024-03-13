ابسط وروق نفسك.. جدول زيادة المرتبات والمعاشات 2024 ومواعيد الصرف
زيادة المعاشات الجديدة
تم الإعلان عن جدول زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2024، حيث سيتم إضافة هذه الزيادات مباشرة إلى الرواتب، وتم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية بعد صدور القرار من الرئيس، كما تم رفع الحد الأدنى للرواتب الشهرية لجميع الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية.
كام الزيادة على المرتبات والمعاشات
تم الإعلان عن زيادات جديدة في الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين عبر وزارة المالية، حيث من المقرر بدء صرف هذه الزيادات اعتباراً من شهر مارس 2024، وستبدأ أول أيام صرف الرواتب في 21 مارس 2024، وستستمر مدة الصرف لمدة 5 أيام متتالية، وسيستفيد جميع العاملين في مختلف القطاعات الحكومية من هذه الزيادات النقدية.
ارتفاع مقدار الحد الأدني للرواتب الشهرية 2024
أمر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للرواتب الشهرية لجميع الموظفين في مختلف القطاعات، حيث تم تحديد قيمة الحد الأدنى للراتب الشهري عند 6000 جنيه كحد أدنى، مع إتاحة هذا الراتب لجميع الموظفين عند التعيين مباشرة في أي قطاع من قطاعات العمل، تم إصدار هذا القانون في عام 2109 م بمبادرة من فخامة رئيس الوزراء.
الجدول المعتمد لصرف مستحقات الموظفين بمختلف قطاعات الدولة 2024
هذه وقد تم الإعلان عن الجدول الجديد الذي قد يتضمن مقدار الرواتب الشهرية الجديدة عقب الزيادات، والتي تتمثل في:
- أولا موظفين الدرجة السادسة سوف يحصلون على 6000 جنيه.
- ثانيا الموظفين موظفين الدرجة الخامسة يحصلون على 6250 جنيه.
- ثالثاً سوف يحصلون موظفين الدرجة الرابعة على 6500 جنيه.
- رابعاً فيما سيحصل الموظفين أصحاب الدرجة الثالثة على 6750 جنيه
- خامساً فيما يحصلون أصحاب الدرجة الثانية على 7000 جنيه.
- سادساً الموظفين المعينين على الدرجة الأولى سوف يحصلون على 7500 جنيه.
- سابعاً الموظفين المعينين على درجة المدير العام سوف يحصلون على مبلغ 9000 جنيه.
- ثامناً الموظفين المعينين على الدرجة العليا سوف يحصلون على مبلغ 10000 جنيه.
- تاسعاً الموظفين المعينين على الدرجة الممتازة سوف يحصلون على نحو 12000 جنيه.