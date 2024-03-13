“بمواصفات عالمية” مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy F15 5G.. اقوي الهواتف من سامسونج..!!

أعلنت شركة سامسونج العملاقة عن إطلاق هاتف Galaxy F15 5G في السوق الهندية، وهو هاتف ذكي يأتي بمجموعة من الميزات المتطورة والقوية التي تجعله منافسا جديرا في الفئة المتوسطة، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتقديم أحدث التقنيات والابتكارات إلى عملائها.

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy F15 5G

يأتي هاتف Galaxy F15 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.4 بوصة وبدقة وضوح Full HD+، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة للمستخدم، ويتميز الهاتف أيضا بتصميم أنيق ومبتكر، ويتوفر بألوان متنوعة تناسب جميع الأذواق.

من ناحية المواصفات التقنية، يعتبر Galaxy F15 5G قويا ومتطورا، حيث يأتي بمعالج Exynos 980 ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت مما يضمن سلاسة في تشغيل التطبيقات والألعاب، ويتمتع الهاتف أيضا بسعة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

من ناحية الكاميرا، يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية رباعية العدسة بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر Samsung GW1 الذي يضمن تصويرا عالي الجودة وحاد الدقة، وتتضمن الكاميرا الأخرى عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل أيضا، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة مستخدم One UI 3.1، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، ويحتوي الهاتف أيضا على مستشعر بصمة الإصبع مدمج في الشاشة، ومكبرات صوت ستيريو لتجربة صوتية محسنة.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G مما يسمح بتصفح الإنترنت بسرعة فائقة واستخدام التطبيقات الثقيلة بدون تأخير، وتتوفر العديد من الخيارات الأخرى مثل NFC وبلوتوث 5.1 وGPS وشريحة Dual SIM.

سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy F15 5G

بالنسبة للسعر، فإن هاتف Galaxy F15 5G متاح في السوق الهندية بسعر تنافسي يبلغ حوالي 300 دولار أمريكي، ويتوفر الهاتف للشراء عبر مواقع البيع عبر الإنترنت والمتاجر المعتمدة لشركة سامسونج.