“ذاكر مفيش وقت”موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الاعدادية الدبلومات الفنية

موعد امتحانات الترم الثاني 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك عن تعديل مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والدبلومات الفنية،وأشارت الوزارة أيضاً إلى أن الدراسة في شهر رمضان مستمرة ولا صحة لرفع الغياب في المدارس، وشددت الوزارة على حضور الطلاب خلال شهر رمضان .

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

حيث وافق الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تعديل موعد امتحانات الترم الثاني 2024، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2024، وأكدت الوزارة إلى أنع من المقرر أن تبدأ الأمتحانات يوم السبت الموافق 4 مايو المقبلـ وتستمر حتى الخميس الموافق 23 مايو 2024، كما شددت الوزارة على جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظات وضع جداول الامتحانات في المدارس وعلى الصفحات الرسمية للمدارس على الإنترنت ، حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع عليها والاستعداد لها جيداً.

وأشار “حجازي” خلال حوار له على قناة MBC مصر أن الوزارة أعلنت عن تعديل موعد الامتحانات على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت، وأضاف إلى أن الدراسة مستمرة خلال شهر رمضان وحتى إنتهاء الترم الثاني حسب الجدول التي أعلنت عنه الوزارة مطلع العام الجاري، وأكد “حجازي” إلى أن الوزارة مهتمة بمتابعة الدراسة وشدد على انتظام الطلاب خلال شهر رمضان.

جدول امتحانات نهاية العام الدراسي 2024

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع صفوف النقل من الصف الرابع الإبتدائي حتى الثاني الثانوي، والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية في المواعيد التالية….