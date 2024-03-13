موعد برنامج مخيال رمضان 2024 على قناة السعودية كوكبة من ألمع الضيوف

يتساءل العديد من متابعين موعد برنامج مخيال رمضان، إذ ينتظره الكثير من الجمهور بشغف كل عام في رمضان، إذ إنه يعد من البرامج التلفزيونية المميزة، إذ إنه يتميز بفن الحوار والاستكشاف الاجتماعي، علاوة على ذلك يعد أحد البرامج المهمة الحوارية، خاصة وأنه يتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الحوارات المميزة مع ألمع النجوم والشخصيات الهامة في الوطن العربي، كما إنه يقدم محتوى مميز ومفيد للجمهور، لذا سنقدم لكم موعد عرض البرنامج.

موعد برنامج مخيال رمضان

أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج عبر تطبيق إكس بأنه سيتم عرض برنامج مخيال رمضان 1445هـ يوميًا في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة على قناة السعودية، وفي تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت دبي، كذلك في تمام الساعة الثانية عشر مساء بتوقيت القاهرة، وقد حاز البرنامج على إقبال كبير منذ الحلقات الأولي للموسم الأول، خاصة وأنه يتناول العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تهتم بقضايا المجتمع السعودي والعربي.

سلسلة من الحلقات الحوارية مع شخصيات ملهمة سجلت أثرًا حول قضية معينة أو موقف أو إنجاز.. برنامج #مخيال_رمضان تشاهدونه الآن على #قناة_السعودية.#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/SU7b1Aztmz — قناة السعودية (@saudiatv) March 12, 2024

من هو مقدم البرنامج؟

يتولى الإعلامي السعودي الشهير عبدالله البندر مسؤولية تقديم البرنامج، إذ إنه يعد واحد من أبرز الشباب المميزين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التربية الخاصة، علاوة على ذلك فإنه يتمتع بالخبرة في مجال العمل التلفزيوني، إذ إنه بدأ العمل المهني عبر قناة العربية، بعد ذلك توجه إلى قناة السعودية، وقدم بها العديد من البرامج: مثل برنامج الراصد، إذ إنه يتمتع بأسلوب مميز ومشوق ولها طريقة خاصة في الحوار بحيث يدفع ضيف البرنامج إلى مشاركة انجازاتهم وقصصهم، ويعد الهدف الأساسي للبرنامج هو