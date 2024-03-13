زيادة 900 جنيه زيادة مرة واحدة.. شبرق على نفسك وعلى عيالك .. زيادة جديدة في المرتبات والتطبيق أول أبريل.. الحكومة تصدر قرارا عاجلا يهم ملايين الموظفين

في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين أجور الموظفين، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 56 تابع (أ)، الصادر في 7 مارس 2024، قرار وزارة المالية رقم 91 لسنة 2024، الذي يتعلق بقواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 9 لسنة 2024، والذي يهدف إلى تقديم العلاوات الدورية بشكل مُسرع ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

علاوة خاصة وحافز إضافي

أتضح من القرار زيادة في الحوافز الإضافية للعاملين بالقطاع العام، مع منح مكافأة خاصة لموظفي شركات القطاع العام والأعمال العامة، بالإضافة إلى زيادة في المعاشات المدنية والعسكرية، ووفقاً للمادة الأولى من القرار الصادر عن وزارة المالية، سيتم حساب العلاوة الدورية للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية المذكور اعتباراً من 1 مارس 2024، حيث يبلغ معدلها 10٪ من الأجر الوظيفي لكل فرد في 29 فبراير 2022، مع حد أدنى شهري قدره 150 جنيهاً وبدون حد أقصى. ويتم احتساب هذه العلاوة كجزء من الأجر الوظيفي للموظف، ويتم خصمها من البند 1 – الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة، اعتباراً من 1 يناير 2024.

بالنسبة للمادة الثانية من قرار وزير المالية، تم تحديد أن العاملين بالدولة الذين لا يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية، وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2024، اعتبارًا من 1 مارس 2024، تُحسب هذه العلاوة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي لكل فرد، أو ما يعادلها من المكافأة الشاملة في 29 فبراير 2024، أو في تاريخ التعيين لأولئك الذين يعينون بعد هذا التاريخ، مع حد أدنى شهري قدره 150 جنيهًا وبدون حد أقصى، تُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضاف إليه اعتبارًا من 1 مارس 2024، ويتم خصمها من البند 1 – المرتبات الأساسية ببند 1 – الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة.

زيادة في رواتب الموظفين تصل إلي 900 جنيه

يتم زيادة الحوافز الإضافية المقررة للموظفين وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية المعني بهم والعاملين غير المشمولين به، بقيم مالية ثابتة تصل إلى 500 جنيه للدرجة المالية السادسة، و550 جنيهًا للدرجة المالية الخامسة، و600 جنيه للدرجة المالية الرابعة، و650 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و700 جنيه للدرجة المالية الثانية، و750 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و800 جنيه للدرجة المالية مدير عام، و850 جنيهًا للدرجة المالية العالية، و900 جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادلها.

حيث يستفيد من هذه الحوافز الذين يعينون بعد تاريخ القرار، حيث تُعتبر هذه المكافأة جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل فرد بناءً على حالته، ويتم خصمها من نوع 28 – الحوافز الإضافية ببند 3 – المكافآت بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة.