توقيت عرض برنامج خيرها بناسها على قناة SBC في رمضان 2024 والإعادة

عدد كبير من المواطنين في المملكة السعودية يبحثون عن معرفة موعد برنامج خيرها بناسها الذي يذاع على قناة SBC خلال شهر رمضان الكريم فهو يعد برنامج إنساني اجتماعي يسلط الضوء على الأشخاص الذين يساهمون في العمل التطوعي وقد حقق نجاحاً كبيراً في المواسم الماضية مما جعل صناع البرنامج يقومون بإنتاج موسم جديد، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم موعد البرنامج.

برنامج خيرها بناسها

في المواسم الثلاثة السابقة نال برنامج خيرها بناسها إعجاب الجميع مما جعل طاقم العمل ينتج موسم جديد مملوء بقصصٍ تُلامس القلوب، برنامج خيرها بناسها يناقش قصصٍ إنسانية لأبطالٍ سعوديين وهبوا حياتهم لمساعدة الناس، كما أن البرنامج يسلط الضوء على على جهودهم في كافة المجالات التطوعية، مثل تقديم يد العون للمحتاجين، ونشر التوعية والعمل على حدوث تغيير إيجابي في المجتمع، ويُعرّف البرنامج الجمهور على المشاريع التطوعية بهدف نشر ثقافة أهمية العمل التطوعي.

موعد عرض وإعادة برنامج خيرها بناسها على قناة SBC

يبحث الكثير من محبي مشاهدة البرنامج الأضخم في شهر رمضان برنامج خيرها بناسها عن معرفة موعد عرض البرنامج في شهر رمضان حيث يتم عرض البرنامج عبر شبكة قنوات SBC طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة 6:30 مساءا بتوقيت المملكة السعودية، و بتوقيت جمهورية مصر العربية في تمام الساعة 5:30 مساءا، وفي تمام الساعة 7:30 بتوقيت دولة الإمارات.

تردد قناة SBC الجديد ٢٠٢٣ على نايل سات

في السياق نفسه سوف نوضح لكم التفاصيل الخاصة بتردد قناة SBC ، وذلك عبر القمر الصناعي النايل سات لمشاهدة أفضل البرامج خلال شهر رمضان 2024 والاستمتاع بمشاهدة برنامج خيرها بناسها والتردد هو كالتالي: