صور العيد محتاج تليفون زي ده عشان الكاميرا ملهاش زي .. مواصفات هاتف شاومي 13 T وعيوبه .. منافس آيفون في الكاميرا

مواصفات هاتف شاومي 13 T، تمكنت شركة شاومي من تحقيق نجاح كبير في سوق الهواتف المصري، حيث قدمت مجموعة متنوعة من الهواتف التي تتناسب مع مختلف فئات المستخدمين من حيث الأسعار والمواصفات، في هذا التقرير، سنلقي نظرة متأنية على أحدث هواتف شاومي المتوفرة في السوق المصري.

مواصفات هاتف شاومي 13 T

يمكنك معرفة مواصفات هاتف شاومي 13 T، حيث جاء على النحو التالي.

يتميز Xiaomi 13T بتصميم أنيق ومقاوم للماء، مع شاشة AMOLED عالية التردد تصل إلى 144 هيرتز وسطوع ممتاز.

يعتمد الهاتف على معالج قوي من نوع Dimensity 8200 Ultra بتقنية 4 نانومتر.

بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية بحجم 256 جيجابايت.

يضم Xiaomi 13T نظام كاميرا خلفية ثلاثي.

يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة بدقة 12 ميجابكسل.

بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل.

وتتميز البطارية بسعة 5000 مللي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

الهاتف مقاوم للماء والشاشة ولا أروع

تتميز جهاز شاومي 13 بشهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار، مما يجعله قادرًا على الصمود تحت الماء والغبار لمدة تصل إلى نصف ساعة عند عمق يصل إلى متر ونصف.

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، تعرض بدقة FHD+ (1220×2712 بكسل) مع معدل كثافة بكسلات يصل إلى 446 بكسل لكل إنش.

تدعم الشاشة أيضًا تقنيات HDR10+ وتحديث بمعدل يصل إلى 144Hz، بالإضافة إلى قدرتها على عرض أكثر من 68 مليار لون.

يوفر طبقة Corning Gorilla Glass الجيل الخامس حماية إضافية.

ويمكن أن يصل سطوع الشاشة إلى 2600 شمعة كحد أقصى، وهي من ضمن أفضل مواصفات هاتف شاومي 13 T.

الذاكرة والكاميرا

يأتي هاتف Xiaomi 13 بسعة تخزين داخلية كبيرة تبلغ 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1، متممة بذاكرة عشوائية سعة 12 جيجا بايت من نوع LPDDR5X، لا يدعم الهاتف إمكانية توسيع مساحة التخزين عبر بطاقات الذاكرة الخارجية، يتمتع بأداء متميز بفضل معالج Mediatek Dimensity 8200 Ultra بتقنية 4 نانو، مع معالج رسومي Mali-G610 MC6 الذي يعزز تجربة الاستخدام، يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2، مع إمكانية تسجيل فيديو بجودة 1080p@30fps ودعم تقنية HDR.

كما تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف Xiaomi 13 بميزات رائعة، حيث تضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.9 مع دعم المثبت البصري OIS لتوفير صور ثابتة، الكاميرا الثانية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.9 وتهتم بالتقريب والبورتريه.

بينما تأتي الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2 وتهتم بتصوير المشاهد الواسعة، تضم الكاميرا فلاش LED لإضاءة إضافية، ويمكن للهاتف تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مع دعم HDR، الهاتف يتضمن ميكروفونًا إضافيًا لعزل الضوضاء، ويدعم تقنيات الاتصال المتقدمة مثل NFC و Bluetooth 5.4 مع خاصيتي A2DP و LE و aptX HD، يدعم الاتصال بالشبكات 2G و 3G و 4G و 5G، ويأتي بتقنية WiFi مزدوجة النطاق. الهاتف Xiaomi 13 متوفر بتشكيلة ألوان رائعة تشمل الأزرق والأخضر والأسود، لتلبية تفضيلات المستخدمين.

عيوب هاتف شاومي 13 T