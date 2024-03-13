حدثّ تردد قناة DMC الجديد وتابع الحشاشين وامبراطورية ميم ومسلسلات رمضان 2024
تعد قناة DMC من أشهر القنوات العربية التي تقدم محتوى يناسب عادات وتقاليد الشعب المصري حيث أنها قناة مجانية تمامًا تعمل على مدار اليوم بدون انقطاع، وتضم مجموعة متنوعة من المسلسلات والبرامج التلفزيونية المميزة، هذا وخلال شهر رمضان المبارك ستقوم بطرح مسلسلات رمضانية منتظرة من قبل العديد من محبي مشاهدة الدراما المصرية، لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن ترددها لمتابعة محتواها خلال الشهر المبارك، من خلال مقالنا اليوم نوضح لكم تردد القناة عبر الأقمار الصناعية.
تردد قناة DMC الجديد
مع بداية موسم رمضان تبدأ معه البرامج والمسلسلات الرمضانية التي تقوم بتسلية المشاهدين بعد الإفطار، حيث تقوم القناة بطرح مسلسلات درامية وكوميدية وتاريخية إضافةً إلى مسلسلات الرعب، علاوة على ذلك البرامج الدينية التي تقوم ببثها على مدار اليوم حتى ينال المشاهدين معلومات أكثر حول الدين الإسلامي، فيما أدناه نطرح لكم تردد القناة الجديد:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12092
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- معدل الترميز:27500
- الاستقطاب: رأسي
- الجودة:HD
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برامج قناة DMC
صرحت قناة DMC عن الجدول الزمني لعرض مسلسلات رمضان، حيث أنها تقدم مجموعة حصرية من المسلسلات التي تعرضها عبر شاشتها طوال اليوم أبرزها مسلسل “الحشاشين”، الذي لاقى إعجاب الجميع منذ الحلقة الأولى من عرضه، كما تهتم القناه بعرض أفلام وبرامج الكرتون التي ينجذب إليها الصغار، وتتميز بأنها خالية من أي سلوكيات ضارة تؤثر عليهم بالسلب، على النحو التالي نطرح لكم برامج القناة خلال الموسم الرمضاني:
- مسلسل “الحشاشين” يُعرض في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا والإعادة تكون في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.
- مسلسل “إمبراطورية م” يُعرض في تمام الساعة 10:45 مساءًا بينما الإعادة في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا.
- برنامج “لعلهم يفقهون” يُعرض في تمام الساعة الثالثة مساءًا والإعادة تكون في الساعة الثامنة صباحًا.
- برنامج “باب رزق” يُعرض في تمام الساعة الرابعة عصرًا.