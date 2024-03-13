حدثّ تردد قناة DMC الجديد وتابع الحشاشين وامبراطورية ميم ومسلسلات رمضان 2024

تعد قناة DMC من أشهر القنوات العربية التي تقدم محتوى يناسب عادات وتقاليد الشعب المصري حيث أنها قناة مجانية تمامًا تعمل على مدار اليوم بدون انقطاع، وتضم مجموعة متنوعة من المسلسلات والبرامج التلفزيونية المميزة، هذا وخلال شهر رمضان المبارك ستقوم بطرح مسلسلات رمضانية منتظرة من قبل العديد من محبي مشاهدة الدراما المصرية، لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن ترددها لمتابعة محتواها خلال الشهر المبارك، من خلال مقالنا اليوم نوضح لكم تردد القناة عبر الأقمار الصناعية.

تردد قناة DMC الجديد

مع بداية موسم رمضان تبدأ معه البرامج والمسلسلات الرمضانية التي تقوم بتسلية المشاهدين بعد الإفطار، حيث تقوم القناة بطرح مسلسلات درامية وكوميدية وتاريخية إضافةً إلى مسلسلات الرعب، علاوة على ذلك البرامج الدينية التي تقوم ببثها على مدار اليوم حتى ينال المشاهدين معلومات أكثر حول الدين الإسلامي، فيما أدناه نطرح لكم تردد القناة الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12092

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: رأسي

الجودة:HD

برامج قناة DMC

صرحت قناة DMC عن الجدول الزمني لعرض مسلسلات رمضان، حيث أنها تقدم مجموعة حصرية من المسلسلات التي تعرضها عبر شاشتها طوال اليوم أبرزها مسلسل “الحشاشين”، الذي لاقى إعجاب الجميع منذ الحلقة الأولى من عرضه، كما تهتم القناه بعرض أفلام وبرامج الكرتون التي ينجذب إليها الصغار، وتتميز بأنها خالية من أي سلوكيات ضارة تؤثر عليهم بالسلب، على النحو التالي نطرح لكم برامج القناة خلال الموسم الرمضاني: