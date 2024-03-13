“الناس هتطير من الفرحة” قرار زيادة الحد الأدني للمعاشات من قبل الحكومة 2024… فلوس من السما جيالك..!!

قررت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مؤخرا زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات لعام 2024، وهذا القرار لا شك أنه سيؤثر بشكل كبير على حياة الملايين من المواطنين الذين يعتمدون على هذه المعاشات لتوفير حياتهم الكريمة، تأتي زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات كخطوة إيجابية تهدف إلى تحسين مستوى حياة المتقاعدين وضمان تغطية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والانفاق اليومي، ومن المهم أن تتمتع المعاشات بالعدالة الاجتماعية، حيث يجب أن يتم تحديثها بانتظام لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

زيادة الحد الأدني

إن زيادة الحد الأدنى للمعاشات ستساهم في تحسين مستوى حياة الفئات الأكثر فقرا وضعفا، الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه المعاشات لتوفير حياتهم، بينما سوف تساهم زيادة الحد الأقصى في تحسين مستوى حياة المتقاعدين ذوي الدخل الأعلى وضمان استمرارية مستوى حياتهم بعد التقاعد.

زيادة الحد الأدني للمعاشات

بناء على تصريح اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية الوطنية، تم اتخاذ قرار بزيادة قيمة المعاش الأساسي إلى 1300 جنيه مصري بدلا من 1105 جنيهات، بالإضافة إلى رفع الحد الأعلى للمعاشات من 8720 جنيها إلى 10080 جنيه، تأتي هذه الخطوة لتؤكد على التزام الحكومة برعاية ودعم المواطنين في تجاوز التحديات الاقتصادية والضغوطات المعيشية، من المقرر أن تستفيد الفئات المستحقة للمعاشات خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2024 من هذه الزيادة، يحدد موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات في ذات الفترة.