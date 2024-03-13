تناولت التقارير المحلية قائمة بأجور الفنانين لاعبي كرة القدم والمشاهير الذين شاركوا كضيوف في برنامج رامز جلال خلال شهر رمضان 2024 يقدم رامز جلال خلال شهر رمضان الحالي برنامجه الشهير رامز جاب من الآخر وتعرض الحلقات للجمهور مباشرة بعد أذان المغرب وتشمل القائمة التي تم تداولها أسماء عدد كبير من الفنانين ولاعبي كرة القدم والمشاهير الذين ظهروا كضيوف على البرنامج مما أثار اهتمام وتساؤلات الجمهور حول مقدار الأجور التي حصلوا عليها ويعد برنامج رامز جلال من البرامج الشهيرة التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر خلال شهر رمضان حيث يتميز بالطابع الترفيهي والفكاهي الذي يجمع بين الضحك والتشويق.

اجور ضحايا رامز جاب من الاخر في رمضان ٢٠٢٤

وفقا للتقارير المتداولة، فإن الضيوف الذين شاركوا في برنامج رامز جاب من الآخر تلقوا مبالغ مالية كبيرة حيث جاءت الأجور على النحو التالي:

أحمد السقا 3 ملايين جنيه.

حمادة هلال 2 مليون جنيه.

سمية الخشاب 1.5 مليون جنيه.

مي عمر 1.5 مليون جنيه.

شيرين رضا 1.5 مليون جنيه.

أحمد مالك 1.5 مليون جنيه.

يسرا اللوزي 1.2 مليون جنيه.

أحمد عيد 1.2 مليون جنيه.

محمد لطفي 1.2 مليون جنيه.

طارق لطفي 1.2 مليون جنيه.

باسم سمرة 1.2 مليون جنيه.

نجلاء بدر مليون جنيه.

آيتن عامر مليون جنيه.

ميرهان حسين مليون جنيه.

حمدي الميرغني وزوجته أسماء مليون جنيه.

محمد رياض مليون جنيه.

محمد شاهين مليون جنيه.

حمو بيكا 800 ألف جنيه.

حسن شاكوش وطليقته 800 ألف جنيه.

كزبرة 800 ألف جنيه.

وتظهر هذه الأجور المرتفعة قيمة الجهد والتميز الذي يقدمه الفنانون والضيوف في البرنامج مما يعكس شعبية ونجاح البرنامج خلال شهر رمضان وجاذبيته للمشاهدين.

كما يجب التأكيد أنه لا يوجد تأكيد على هذه الأرقام حيث أن الشركة المنتجة للبرنامج لم تؤكد هذه الأرقام كما أنها لم تنفيها.