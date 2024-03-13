تردد روتانا خليجية وتابع شباب البومب ج 12 والكثير من أعمال رمضان 2024

يرغب العديد من محبي الدراما العربية في معرفة تردد روتانا خليجية، حيث أنها من أبرز القنوات التلفزيونية التي تطرح محتوى ترفيهي للمشاهدين خاصةً في شهر رمضان المبارك، إذ تقدم مجموعة متنوعة من أبرز المسلسلات العربية التي ينتظرها الجميع لمشاهدتها كل يوم، هذا وأفضل ما يميزها أن محتواها مناسب لثقافة المجتمع العربي حيث يتم إدخال عادات وتقاليد الشعوب العربية في محتوى المسلسلات حتى يشعر المشاهدين بالألفة، نوفر لكم تردد القناة الجديد عبر الأقمار الصناعية خلال مقالنا اليوم.

تردد قناة روتانا خليجية

استمتع بمشاهدة مسلسلات رمضان الشهيرة حصريًا عبر قناة روتانا خليجية، إذ حرصت القناة على بث أهم المسلسلات التي جذبت انتباه محبي الدراما العربية من خلال الإعلان الترويجي الخاص بها، لذلك استطاعت القناة أن تحظى بشعبية كبيرة من قبل الجمهور العربي خاصةً في المملكة السعودية ودول الخليج، نوضح لكم خلال السطور التالية تردد القناة الجديد عبر الأقمار الصناعية:

تردد قناة روتانا خليجية 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11259

معامل تصحيح الخطأ:3/4

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: رأسي

الجودة:HD

تردد قناة روتانا خليجية 2

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11223

معامل تصحيح الخطأ:3/4

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: رأسي

الجودة:HD

مسلسلات قناة روتانا خليجية

حازت قناة روتانا خليجية على إعجاب العديد من الأشخاص حيث زادت نسبة المشاهدات عليها منذ بداية الشهر المبارك، وذلك بسبب عرضها لأبرز المسلسلات الرمضانية التي يبحث عنها الجميع في كل مكان، كما أن القناة تتميز بقلة الإعلانات التجارية المزعجة لذلك فهي تعتبر من أفضل القنوات التلفزيونية التي يمكنك مشاهدتها خلال الموسم، فيما أدناه نستعرض لكم أبرز الأعمال الفنية المعروضة على شاشة القناة: