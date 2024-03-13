ضيف رامز جلال الحلقة 3 …. ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة الثالثة وتردد قناة MBC مصر

ضيف رامز جلال الحلقة 3، حلقة جديدة ينتظرها الملايين من المشاهدين من شتى أنحاء العالم العربي، لما فيه من جو إثارة وتشويق ومغامرات جعلت الكثير حريص على مشاهدة الحلقات الجديدة، وشهدت الحلقة الماضية من البرنامج تفاعل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي ، وكانت الفنانة مي عمر ونجلاء بدر هم ضيوف الحلقة الثانية من برنامج رامز جاب من الاخر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على ضيف رامز جلال الحلقة 3 …..

ضيف رامز جلال الحلقة 3

ويتساءل عدد كبير من المشاهدين عن ضيف رامز جلال الحلقة 3 ، الذي يظل مجهولاً حتى يتم الإعلان عنه رسمياً قبل عرض الحلقة على قناة MBC مصر، إلا أن الأنباء تسربت عن أن الفنان الشعبي حمو بيكا وكزبرة هو ضيف رامز جاب من الاخر الحلقة 3 ، والمعروف عن رامز جلال أنه فنان خفيف الظل يبحث دائماً عن فكرة مقلب جديدة حتى يتمكن من جذب أنظار الملايين من المشاهدين بسبب أفكاره الشيقة.

إلا أن رامز جلال قرر هذا العام أن يظهر بنفسه لاستقبال ضحاياه ويقنعهم أنهم متواجدين لعمل حوار إذاعي، ويفاجئ الضيف بعد ذلك بأن رامز ينفد مقلبه وجهاً لوجه ، وفي الحلقة الماضية من برنامج رامز جاب من الاخر كانت الفنانة مي عمر والفنانة نجلاء بدر ضيوف الحلقة، وفي بداية الحلقة اعترضت الفنانة مي عمر وطلبت من رامز عدم استكمال الحلقة، إلا أن رامز سرعان ما جعلها تستكمل الحلقة ويحاول أن يصلح العلاقات بينها وبين نجلاء بدر بعدما نشأ بينهما خلافات خلال تصوير مسلسل نس الأغراب بسبب أنها اقتنعت أن المخرج محمد سامي زوج مي عمر قام بحذف عدد من المشاهدة للفنانة نجلاء بدر.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الآخر

يعرض برنامج رامز جاب من الاخر على قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة الحلقة بعد عرضها على منصة شاهد السعودية، وإليكم تردد قناة MBC مصر …

تردد قناة MBC مصر