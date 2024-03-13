على dmc.. عرض جعفر العمدة الجزء الثاني في رمضان ٢٠٢٤ ورد المخرج محمد سامي في احد البرامج التلفزيونية

تثير مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني في شهر رمضان 2024 تساؤلات عديدة لدى معجبي الفنان محمد رمضان خاصة بعد نجاح الجزء الأول وتلقي إعجاب واسع من الجمهور خلال العام الماضي تم التأكيد على عرض الجزء الثاني من خلال إعلان الفنان محمد رمضان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مما أثار ترقب الجمهور لمعرفة موعد عرضه خلال شهر رمضان الفائت يتساءل الكثيرون عما إذا كان الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة سيتم عرضه في الموسم الرمضاني الحالي أم لا خاصة بعد إعلان قائمة المسلسلات المقرر عرضها في رمضان 2024 ينتظر الجمهور بفارغ الصبر الإعلان الرسمي من قبل القنوات المنتجة والمنتجين لموعد عرض الجزء الثاني من هذا المسلسل الناجح.

عرض جعفر العمدة الجزء الثاني في رمضان ٢٠٢٤

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على منصة أكس أنه لم يشارك في الموسم الرمضاني الحالي مشيرا إلى رفض المخرج محمد سامي لعدة جوانب من السيناريو أكد أن المسلسل الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2024 سيتم عرضه في الموسم القادم عام 2025 وأكد توقعه بأن المسلسل سيحقق نجاحا باهرا على قناة DMC

رد المخرج محمد سامي في احد البرامج التلفزيونية

من جانبه قام المخرج محمد سامي بعرض اعتراضه على السيناريو الخاص بالجزء الثاني من المسلسل، حيث قام بإنتاج مسلسل آخر في هذا الموسم بعنوان نعمة الأفوكاتو بطولة زوجته مي عمر وأحمد زاهر في الوقت نفسه يعمل الفنان محمد رمضان على تصوير فيلمه الجديد العمدة والمتوقع عرضه في عيد الأضحى 2024.