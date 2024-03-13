ألف مبروك للفائز المحظوظ .. موعد سحب مسابقة الحلم والفوز بـ 10 الآلف دولار مع مصطفى الآغا رمضان 2024

تعد مسابقة الحلم من أشهر المسابقات التفاعلية في الوطن العربي والشرق الأوسط حيث أنها تقدم العديد من الجوائز المالية والمادية للفائزين من كل مكان، إذ تقوم بعمل سحب على جوائز مالية أسبوعيًا وشهريًا إلى جانب الجائزة السنوية الكبرى التي تقدر بقيمة مليون دولار أمريكي، كما أن المسابقة تقوم بمنح سيارات ومنازل لكل من يحلم بامتلاك منازل كبيرة في أماكن راقية، لذلك إذا كنت تود تحقيق حلمك يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم وفقًا للشروط المطلوبة والحصول على الجوائز والمكافآت.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

مسابقة الحلم عبارة عن مسابقة تفاعلية يقدمها الإعلامي الشهير مصطفى الآغا عبر شبكة قنوات MBC مصر يقوم فيها بالإعلان عن أسماء الفائزين سعيدي الحظ على الهواء مباشرةً ومن ثم يتم الإتصال بهم لإبلاغهم بحصولهم على الجوائز المالية وغيرها من مكافآت البرنامج، إذا كنت ترغب في أن تكون من الفائزين الذين سيتم الإتصال بهم من قبل مصطفى الآغا قم بتطبيق الخطوات الآتية للاشتراك في المسابقة المذكورة

فتح برنامج play store للأندرويد بينما يتم الذهاب إلى تطبيق app store للايفون .

. إدراج اسم التطبيق الخاص بالمسابقة في شريط البحث “حلم”.

الضغط على ايقونة “تثبيت”.

بعد تثبيت التطبيق قم بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني.

تحديد الدولة التي تقيم بها.

إدخال “حلم” أو “dream” في الخانة المخصصة لذلك.

الموافقة على الشروط والأحكام.

بعد ذلك سيتم تنبيهك من خلال رسالة نصية عن جميع التفاصيل المتعلقة بالمسابقة.

ألف مبروك للفائز المحظوظ! الفرصة أمامك أنت أيضاً للفوز بـِ 5,000$ كاش ودخول السحب على جوائزنا القيّمة! حمّل تطبيق MBC Dream الآن واستعد للمفاجآت! #حلم #أنت_المليونير #المليون_صار_مليونين pic.twitter.com/MyW5fBHAUk — الحلم (@Dream_MBC) March 11, 2024

شروط التسجيل في مسابقة الحلم