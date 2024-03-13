“السلع هتبقي في بيتك بالكوم” اسعار السكر والسلع التموينية لشهر مارس 2024… بشري خير للمواطنين.!!

تداولت وسائل الإعلام المصرية خبرا سارا ومفرحا للملايين من المووطنين خلال هذه الأيام، وهو خبر إعلان وزارة التموين المصرية عن تثبيت أسعار السلع التموينية لشهر مارس، هذا القرار يعد خطوة إيجابية تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل عملية الحصول على السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتعتبر السلع التموينية من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري يوميا لتلبية احتياجاته الغذائية الأساسية، وتشمل هذه السلع عدة منتجات من بينها الأرز والزيت والسكر والخبز والحليب والبقوليات وغيرها، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، يعد تثبيت أسعار هذه السلع بمثابة بشرى سارة للمواطنين وخطوة إيجابية لتخفيف العبء المالي عن كاهلهم.

اسعار السلع التموينية

إن تثبيت أسعار السلع التموينية لشهر مارس يعكس حرص الدولة المصرية على توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة، ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لمكافحة التضخم وضبط الأسعار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق، وتعتبر السلع التموينية موردا هاما للمواطنين وتشكل جزءا أساسيا من قوتهم اليومي، ولذلك، فإن تثبيت أسعار هذه السلع يعد خطوة ضرورية ومهمة للحفاظ على استقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

اسعار السكر والسلع التموينية

وفقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يستفيد حوالي 21 مليون مواطن من الدعم الغذائي، وتم الإعلان عن أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024 كالتالي:

زيت الخليط بسعة 800 مل يبلغ سعره 30 جنيه.

كيلو السكر بسعر 12.60 جنيه.

سعر كيس المكرونة بوزن 800 جرام هو 14 جنيه.

الأرز المعبأ بسعر 12.60 جنيه للكيلو.

كيس المكرونة بوزن 400 جرام بسعر 7 جنيهات.

العدس المجروش بوزن 500 جرام بسعر 21 جنيه.

علبة المسلي الصناعي بوزن 800 جرام بسعر 36 جنيه.

وهذه هي أسعار الدقيق والتونة في قائمة السلع التموينية لشهر مارس 2024.