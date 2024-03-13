“وين سنك يا لولو“ استقبل قناة وناسة على على تلفازك للاستمتاع بأحلى أغاني أطفال هتسعد أولادك

يبحث عدد كبير من الأمهات والآباء عن تردد قناة وناسة وهي تعتبر من القنوات الفضائية المفضلة لدى الأطفال وذلك لأنها تقوم بإذاعة أغاني وأناشيد الأطفال على مدار اليوم وبدون تقطيع، كما أنها من القنوات التي تعمل بشكل مجاني ولا تحتاج لكود تشفير أو اشتراك شهري، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا التردد الجديد الخاص بالقناة على الأقمار الصناعية المختلفة، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات استقبال القناة.

تردد قناة وناسة

يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة على الرسيفر الخاص بك بواسطة القمر الصناعي نايل سات وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 11595.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي عرب سات

قم بتنزيل القناة على التلفاز الخاص بك بكل سهولة من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل التصويب: ¾.

خطوات استقبال قناة وناسة على الرسيفر

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بشكل دقيق من أجل تنزيل القناة بكل سهولة في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الصيانة والخطوات كالتالي:

أولا يجب عليك الدخول على اعدادات الرسيفر. من قائمة الاعدادات قم بالدخول على خيار التثبيت اليدوي. قم بتحديد القمر الصناعي الذي تريد من خلاله تنزيل القناة. ثم يتطلب بعد ذلك إدخال البيانات الخاصة بالقناة. أخيرا بمجرد الضغط على زر حفظ القناة سوف تجد القناة مثبتة بالفعل.

محتوى قناة وناسة

تقدم القناة مجموعة الأغاني التي يحبها الأطفال ومنها: