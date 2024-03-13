“اللعبة المنتظرة” خطوات تحميل لعبة GTA 6 جراند ثفت أوتو الكمبيوتر والاندرويد 2024

وسط الإعلان عن حجز مسبق للعبة GTA 6 تزايدت معدلات البحث من قبل محبي السلسلة عن كيفية الحجز، حيث حصلت اللعبة من قبل إطلاقها رسميًا في المتاجر الإلكترونية على إعجاب الملايين من حول العالم، كما في الساعات الأولى من طرح الإعلان الترويجي لها حصدت نسبة مشاهدات عالية وبدأ الجميع في التساؤل عن الموعد الرسمي لإطلاق اللعبة، حيث ينتظرون بلهفة التحديثات الجديدة الموجودة بالموسم السادس من اللعبة، من خلال مقالنا اليوم نطرح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الصدد.

لعبة GTA 6 جراند ثفت أوتو

صرح متجر Argos عبر صفحته الرسمية على منصة “X” عن بدء حجز مسبق للعبة GTA 6 في نهاية العام الجاري تحديدًا في الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل، هذا ولصحة الخبر تم التأكيد من قبل الموزعين المعتمدين على هذا الأمر، حيث من المقرر أن يتم إطلاق اللعبة رسميًا في المتاجر الإلكترونية في عام 2025، لذلك يستعد الجميع من الآن لحجز تلك اللعبة المنتظرة، إذ شهدنا في الإعلان الترويجي لها العديد من المميزات الرائعة وشخصيات جديدة تم إضافتها إلى برنامح اللعبة أبرزها شخصية “Lucia” التي تصدرت صفحات التواصل الإجتماعي بسبب جملتها الشهيرة.

تحميل لعبة GTA 6 جراند ثفت أوتو

يرغب العديد من الأشخاص في معرفة كيفية تحميل لعبة GTA 6، في الحقيقه يوجد طريقتين لتحميل تلك اللعبة أولًا عن طريق الموقع الرسمي لشركة روكستار، أما بالنسبة للطريقة الثانية فيمكنكم تحميل اللعبة من متجر بلاي ستور أو الأب ستور حسب نظام التشغيل الخاص بهواتفكم، فيما أدناه نوضح لكم كيفية تحميل اللعبة من الموقع الرسمي: