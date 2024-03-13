“رسميًا الموعد النهائي لامتحانات الترم الثاني”… جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بعد التعديل وتوجيهات الوزارة التعليمية

تستعد وزارة التربية والتعليم بكل مجهوداتها لتحضير وتجهيز امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، لذلك أرسلت خطابا إلى كافة المديريات التعليمية في كافة الدول والمحافظات، موضحة أنه يتم تعديل جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بكافة نوعيتها زراعي، صناعي، فندقي وتجاري، على أن يتم تبكير اختبارات الفصل الدراسي الأول للدور الأول في شهر مايو المقبل، من خلال موقعنا الإخباري المدينة نوضح خلال السطور التالية نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024

بناء على أهمية الموضوع نوضح التفاصيل الكاملة عن موعد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 حسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فمن المقرر أن تستهل امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2024، بالإضافة إلى أن تعقد الاختبارات العلمية والمعملية فور انتهاء الاختبارات التحريرية طبقا للجداول التي أطلقتها لجان الإدارة المختصة لوزارة التربية والتعليم.

ما هي توجيهات وزارة التربية والتعليم التي يجب اتخاذها؟

أشادت بالتنبيه المشدد على جميع المديريات التعليمية والمدارس الفنية بعدم عقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل خلال أيام أعياد الأخوة المسيحيون وهذه الفترة تتراوح بين 4 مايو حتى 7 مايو 2024.

أشادت بالتنبيه المشدد على كافة المدارس التي تم ترشيحها بين كل كل المديريات لتكون مقرات وأماكن الاختبارات التحريرية لكافة طلاب الدبلومات الفنية بنوعيتها.

يجب أن يتم تسليم هذه المقرات في صباح يوم الخميس الموافق 22 مايو 2024 لمراقبي ورؤساء أوائل لجان سير الاختبارات المكلفين من لجنة الإدارة المركزية.

ويشترط منذ استلام هذه المقرات الاستهلال بتجهيزات أعمال في الاختبارات للدور الأول للدبلومات الفنية بجميع نوعيتها الزراعي وفني وصناعي وتجاري وفندقي.

في نهاية مقالنا الاخباري البديل، انه يتم ايضا عقد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، خلال الفترة التي حددتها وزارة التربية والتعليم وبعد موافقة الدكتور رضا حجازي وهي التي تستهل 4 مايو وتستمر حتى يوم 23 مايو من نفس العام الجاري، وأكد أيضا أنه تم اعتماد الجدول رسميا، ولكن بمراعاة الاجازات الرسمية والاعياد خلال وضع جداول اختبارات النقل الاعداديه مشددا على الإدارات والمديريات التعليمية وكافة المدارس الالتزام بمواعيد الاختبارات المقررة