زيادة جديدة 50% استعد.. موعد صرف معاشات أبريل 2024 حسب تصريحات هيئة التأمينات الاجتماعية

ضمن الموضوعات التي ينشغل بها الكثير من المواطنين هذه الفترة هو موعد صرف معاشات أبريل 2024، وهذا لأن المواطنين تمكنوا من صرف المستحقات الشهرية للمعاش مطلع شهر مارس وقاموا بشراء احتياجات شهر رمضان مما انفق البعض قيمة المعاش بالكامل ويترقبون نزول معاش شهر ابريل على احر من الجمر، لذلك تتزايد عمليات البحث عن موعد الصرف وهل هناك زيادة جديدة يحصل عليها أصحاب المعاشات مع صرف مستحقاتهم.

وحسب تصريحات مجلس الوزراء بتوجيهات من السيد الرئيس هو رفع الحد الأدنى للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كما تم الإعلان عن زيادة معاشات تكافل وكرامة وزيادة أجور العاملين بالدولة وقد تم بالفعل بدء صرف الزيادة المقدرة مع رواتب ومعاشات شهر رمارس، واليوم عبر موقعنا البديل نوضح لكم موعد صرف معاشات أبريل 2024 ترقبوا معنا.

موعد صرف معاشات أبريل 2024

حالة من الترقب والانتظار من أصحاب معاشات التأمينات الاجتماعية للإعلان عن الموعد الرسمي إيداع مستحقات المعاشات لشهر أبريل المقبل 2024، وهل يتم تبكير موعد الصرف بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ام أن عملية الصرف تكون في موعدها، والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أكدت بأن الصرف يتطلق رسمياً بدايةً من يوم الإثنين الموافق 1 من أبريل 2024 وحتى يوم السبت الموافق 6 من أبريل 2024، ويتم الصرف حسب نسبة الزيادة الجديدة 15 للشهر الثاني على التوالي، على أ، تتم عمليات الصرف بالفيزا المخصصة من مكاتب البريد و ماكينات ATM فوري وشركات الاتصالات المختلفة على محفظة الكاش او من خلال البنوك.

قيمة المعاشات بعد إضافة الزيادة الجديدة

حسب الإحصائيات التي رصدتها مجلس الوزراء أن إجمالي المستفيدين من الزيادة 15% على المعاشات وصل عددهم نحو 11.5 مليون ليصبح المبلغ المالي والإجمالي 74 مليار جنيه مصري، وتأتي الزيادة على النحو التالي