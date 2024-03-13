وداعاً لغلاء الأسعار .. اعملي أحلى فانوس رمضان لعيالك دلوقتي وبلاش”.. طريقة عمل فانوس رمضان بورق الكرتون

طريقة عمل فانوس رمضان بورق الكرتون، مع دخول شهر رمضان المبارك، يسعى العديد من الأفراد إلى ابتكار أسهل طريقة لصنع فوانيس رمضان في المنزل باستخدام مواد بسيطة كالكرتون، وذلك نظرًا للتحديات المالية، يهدفون إلى إضفاء جو من البهجة والسرور في منازلهم، وخاصةً عندما يشارك الأطفال في صنع الفوانيس بأيديهم، حيث يجدون في هذه الفعالية مصدرًا للسعادة، يُمكن للجميع الآن تحقيق ذلك بسهولة باستخدام مواد بسيطة مثل الورق العادي، ويمكن للفوانيس أن تأخذ أشكالًا حديثة مختلفة، سواء باستخدام الفوم أو الزجاج البلاستيك أو الكرتون.

اجهز أدوات اي عشان اعمل فانوس رمضان بورق الكرتون؟

لصنع فانوس رمضان بورق الكرتون في المنزل، يتطلب الأمر بعض الأدوات التي يمكن استخدامها لإكمال هذه العملية الإبداعية، تشمل هذه الأدوات:

شريط لاصق. خيط سميك. مقص. مسطرة. قلم. كرتون ملون. كرتون أبيض.

طريقة عمل فانوس رمضان بورق الكرتون

يمكنك الان معرفة طريقة عمل فانوس رمضان بورق الكرتون، حيث تستعد معظم الأسر لاستقبال شهر رمضان الكريم بالقيام بترتيبات متعددة، ومن بين هذه التحضيرات يأتي فانوس رمضان الذي يعتبر رمزًا لهذا الشهر المبارك، توجد العديد من أشكال فوانيس رمضان، سواء كانت تُباع في المتاجر أم يتم صناعتها في المنزل باستخدام مواد متنوعة، يمكنك صنع فانوس رمضان بسهولة باستخدام الكرتون، وإليك خطوات تحضير فانوس رمضان بورق الكرتون في المنزل.

اختر تصميمًا لأحد فوانيس رمضان المتاحة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، وقم بقياس الأبعاد المطلوبة على ورق الكرتون بالحجم المناسب.

قم بقص الورق بحرص مع ثني الأطراف بسمك 1 سم، وأضف فتحات صغيرة بأشكال هندسية على الورق المقوى.

قم بتثبيت ورق لامع من الداخل بحيث يكون واضحًا من خلال الفراغات.

قم بتكرار رسم الفانوس والقص بنفس الأبعاد للحصول على أربع وجوه، وثبتها معًا بواسطة الشمع من الأطراف.

قم برسم دائرة بالحجم المرغوب على ورقة بيضاء لإنشاء القاعدة وقصها.

قم بتثبيت القاعدة في أسفل الفانوس وقم بعمل دائرة صغيرة مفرغة في الجزء السفلي لوضع الإضاءة فيها.

قم بقص يد الفانوس من ورق الكرتون وضع الورق اللامع فوقها وثبته بشريط لاصق من الأعلى.

ثم ضع الإضاءة التي تعمل بالبطارية من الأسفل وثبتها بإحكام، ثم قم بتزيين الفانوس بالألوان حسب اختيارك.

رصدنا لكم في السطور السابقة كافة التفاصيل حول كيفية صنع فانوس رمضان من خلال ورق الكرتون بينما رصدنا أيضا في السطور السابقه الأدوات المستخدمه لصنع الفانوس الرمضاني وخطوات انشاء الفانوس الرمضاني بكل سهولة.