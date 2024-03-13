“جهز علشان تنقل”.. بمناسبة رمضان وزارة الإسكان تطرح قطع أراضي جديدة بهذه الأماكن + الاسعار .. احجز دلوقتي وخدلك حتة أرض!!

قدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التهنئة لجميع العاملين في الجهات المختلفة التابعة لوزارته بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، معبّراً عن أمله في أن يكون هذا الشهر مليئاً بالخير والبركة لمصر وللأمة العربية والإسلامية وسنقوم في هذا المقال بعرض بعض المعلومات حول هذا الحدث الهام وتأثيره على المجتمع المصري والعالم الإسلامي بشكل عام.

الإسكان تطرح قطع أراضي جديدة بهذه الأماكن

وزير الإسكان قام بتأكيد أهمية تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين خلال شهر رمضان، ودفع معدلات العمل في المشاريع المختلفة المنفذة في المحافظات والمدن الجديدة، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع بما في ذلك مشاريع الجيل الرابع ومياه الشرب والصرف الصحي، ومبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وغيرها وأكد الوزير أن شهر رمضان يعد فرصة للعمل والإنتاج والإنجاز، وأن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر إنجازًا كبيرًا في مجال التنمية العمرانية، وستعود بالفائدة على جميع المصريين.

قطع أراضي جديدة بهذه الأماكن

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقوم بجهود مستمرة في طرح عدد من قطع الأراضي الاستثمارية في مختلف الأنشطة ومن بين هذه الجهود، تطرح في مدينة السويس الجديدة قطعة أرض تصل مساحتها إلى 3000 متر مربع، مخصصة لإقامة مخازن، بسعر يبلغ 1935 جنيهًا للمتر المربع وهذا التحرك يعكس التزام الوزارة بتشجيع الاستثمار وتوفير الفرص الاقتصادية للمستثمرين.