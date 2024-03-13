هتاكل صوابعك وراها يعني على الطعم .. طريقة عمل كب الكنافة بالقشطة زي المحلات واحلي كمان .. احلى تحليه بعد الفطار

طريقة عمل كب الكنافة بالقشطة، تجعلها مثل المحلات بطعمها الخطير وسهولة تحضيرها، وبتكلفة منخفضة، يعتبر الكب بالكنافة والقشطة واحدًا من أشهى أنواع الحلوى الشرقية المحبوبة حول العالم، يمكنك الاستمتاع بتحضيرها في المنزل بخطوات قليلة، واستخدام المكونات المتاحة في مطبخك، تمتع بقوام الكنافة المقرمشة ونكهة القشطة اللذيذة، واختبر تجربة رائعة في تحضير هذه الحلوى الشهية في أي وقت من النهار.

طريقة عمل كب الكنافة بالقشطة

اذا كنت تريد معرفة طريقة عمل كب الكنافة بالقشطة يجب أولا تحضير المكونات الأزمة، حيث جاء على النحو التالي.

احضر نصف كيلو من الكنافة المفرومة وقم بتذويب كوب من السمن.

أضف معلقتين كبيرة من السكر البودرة.

لإعداد القطر، امزج كوبين من السكر مع كوب ونصف من الماء الدافئ.

ثم أضف عصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة من الفانيليا.

أما لتحضير الكريمة، قم بتسخين أربعة أكواب من الحليب وأضف خمس ملاعق كبيرة من النشا.

مع التحريك المستمر حتى يتكون خليط ناعم. أضف مكعبًا من الزبدة، وملعقة كبيرة من جوز الهند وملعقة صغيرة من الفانيليا.

استمتع بتحضير هذا الحلى الشهي بمكوناته

إزاي أحضر كب الكنافة بالقشطة

ضمن وعاءٍ، امزج السكر والماء وعصير الليمون حتى يتحلل السكر بالكامل. ثم قم بوضع هذا المزيج على نار متوسطة لمدة 10 دقائق قبل أن تنزعه جانبًا. في حلَّة، اخلط الحليب والنشا وجوز الهند حتى تحصل على مزيج متجانس. ثم قم بتسخين الحليب على النار مع التحريك المستمر حتى تحصل على قوام كريمي، ثم انقله جانبًا. أضف الزبدة والفانيليا إلى الحليب المتجانس، وامزجهما جيدًا قبل تركهما جانبًا. في وعاء، قم بخلط الكنافة مع السمن والسكر حتى تمتص الكنافة السمن بشكل كامل. وزِّع طبقة رقيقة من الكنافة في قالب الكب كيك الذي تم دهنه بالسمن أو الزيت. أضف كمية صغيرة من الكريمة فوق الكنافة. ثم قم بوضع طبقة أخرى من الكنافة وقم بالتوزيع والإغلاق من الأعلى. كرِّر هذه الخطوات حتى تنتهي من جميع الكمية المحضرة. أدخل القالب في فرن محمَّى مسبقًا عند درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تحمر الكنافة وتحصل على لونٍ ذهبي. خرج كب الكنافة من الفرن واتركه حتى يبرد قليلاً. قم بتوزيع القطر بالتساوي على الكب الكنافة، ثم زيِّنها بالمكسرات حسب الرغبة. قدم كب الكنافة بالكريمة باردة واستمتع بتناولها.

إزاي اسوي كب الكنافة بالقشطة في الفرن

بعد أن تعرفنا على طريقة عمل كب الكنافة بالقشطة سوف نتعلم الآن طريقة تسوية كب الكنافة بالقشطة في الفرن، حيث جاء على النحو التالي.