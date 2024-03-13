مسلسلات رمضان على قناة النهار.. تردد القناة الجديد 2024 على جميع الأقمار

لا يوجد إلا بعد ساعات قليلة عن منافسة قوية بين باقة مختلفة بيت مسلسلات رمضان 2024 حيث يوجد العديد من الجمهور يبحث عن تردد قناة النهار بسبب احتوائها على الكثير من المسلسلات المقرر تقديمها في شهر رمضان وسوف نوضح في هذا التقرير تردد قناة النهار، بالإضافة إلى المسلسلات التي تقدمها خلال شهر رمضان 2024.

تردد قناة النهار على النايل سات

سوف نوضح في السطور التالية تردد قناة النهار على النايل سات ويتمثل فيما يلي:

تردد القناة:١١٧٨٥.

معدل الترميز للقناة:٢٧٥٠٠.

أما بالنسبة الاستقطاب: رأسى.

تردد قناة النهار على العرب سات

تردد القناة :١٢٦٨٧.

معامل تصحيح الخطأ للقناة : 4\3.

أما بالنسبة للمعامل تصحيح الخطأ: 4\3.

بالنسبة الاستقطاب: أفقي.

تقدم مسلسل ب 100 راجل

ترجع الفنانة سمية الخشاب بمسلسل ب 100 راجل ومن مؤكد أنه سوف يتم تقديمه خلال قناه النهار وذلك سوف يحدث بعد غياب حلول حيث كان آخر أعمالها مسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان في شهر رمضان المبارك 2021.

كما يشارك في بطولة مسلسل 100 راجل صلاح عبد الله و أسماء إبراهيم، ونانسي صلاح، محمود عبد الغني ومحمد رضوان محمد عبد العظيم، وهالة فاخر أما بالنسبة للإخراج من إخراج إبرام نشأت وتأليف محمود حمدان.

مسلسل قلع الحجر

هذا المسلسل سوف يتم عرضه في شهر رمضان المبارك، كما يشارك القناة محمد رياض بهذا المسلسل في موسم مسلسلات رمضان 2024 ومن المؤكد أنه سوف يتم عرضه خلال قناة النهار، كما تدور أحداث مسلسل قلعة الحجر في إطار دراما الصعيدية وهو يتناول حقوق المرأة وهو أحداث حقيقية تمت بالفعل كما تم تصوير تلك الأحداث بمنطقتي قمولة في صعيد مصر والنوبة.