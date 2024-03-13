رابط تقديم اعتراض على نتائج الدبلوم العام سلطنة عمان 2024 وطريقة التقديم + شروط الاعتراض

عرضت نتيجة الدبلوم العام في سلطة عمان في شهر شباط الماضي، وبعد ظهور النتيجة يتوجه الطلاب الذين لهم اعتراض على درجاتهم بتقديم اعتراض على نتائج الدبلوم العام في السلطنة إلى المكاتب التابع لوزارة التعليم بالسلطنة، والتي وضعت لها الوزارة مجموعة من الشروط لكي يتم قَبُول الاعتراض، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة تقديم الاعتراض وشرطه.

اعتراض على نتائج الدبلوم العام سلطنة عمان 2024

يستطيع طلاب الدبلوم العام في سلطنة عمان أن يقدموا الاعتراض على نتائج الدبلوم العام التي ظهرت الشهر الماضي في السلطنة في حالة توافر الشروط التالية:

لا يحق للطالب تقديم الاعتراض على اكثر من ثلاثة مواد فقط.

كما يشترط عدم السماح للطالب أو ولي أمره أن يري ورقات الإجابة الخاصة بامتحان الطالب.

أن يتم تقديم الاعتراض في الفترة المسموح بها فقط، وعند التأخير لا يقبل طلب الاعتراض.

خطوات تقديم اعتراض على نتائج الدبلوم العام سلطنة عمان

يستطيع طلاب الدبلوم العام تقديم اعتراض على نتائج ثلاث مواد فقط من المواد الدراسية لطالب الدبلوم عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم في السلطنة وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العمانية. اضغط على تقديم طلب تظلم. أدخل المعلومات المطلوبة نحو الاسم ورقم الهُوِيَّة والرقم الامتحاني. حدد المواد التي تريد الاعتراض عليها، بشرط أن لا يزيد عن ثلاث مواد. قم بتقديم طلب الاعتراض.

يتم دراسة طلب الاعتراض من قبل اللجنة المختصة وفي حالة استيفاء الشروط يتم إعادة النظر في المواد المعترض عليها وإعادة تصحيحها، وإعلان النتيجة فور الانتهاء من تصحيح جميع المواد المعترض عليها من الطلاب.