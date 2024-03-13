لا تفوت مسلسلات رمضان على oNE! تردد القناة الجديد على النايل سات وعرب سات 2024

قناة أون هي التي تم إنشاؤها خلال السنوات الأخيرة السابقة، كما هنا لا تردد قناة أون شهرة كبيرة بين المشاهدين المصريين وتحديدًا في شهر رمضان لأنها على مدار العامين الماضيين تقوم بعرض الأجزاء الحديثة من مسلسل الكبير أثناء شهر رمضان كما يعتبر مسلسل الكبير من أبرز المسلسلات الكوميدية التي يبحث عنها الكثير من المشاهدين.

نزلها الان تردد قناة اون أي

يحرص العديد بمعرفة تردد الذي يتم من خلاله مشاهدة قناة أون أي أثناء شهر رمضان لكي يتابع الجزء الثامن من مسلسل الكبير قوي والذي يعرض يوميا عليها.

إضافة إلى أن القناة تقوم بعرض العديد من المسلسلات المتنوعة التي من المتوقع أن تلفت انتباه العديد من المتابعين المصريين الذين يفضلون مشاهدة الأعمال الدرامية المتنوعة، كما تتميز هذة القناة أنها تعمل من خلال القمر الصناعي الأبرز في كافة الدول العالم وهو نايل سات وتكون المعلومات التي يتم عن طريق متابعة قناة أون أي هي كما يلى:

تردد القناة :١٠٨٣٥.

القمر الصناعي لقناة: نايل سات .

معامل الترميز للقناة:٢٧٥٠٠.

تصحيح الخطأ للقناة : 4\3.

طريقة استقبال قناة أون اي على جهاز الاستقبال

يحرص العديد من الأشخاص بمعرفة ما هى الطريقة التى يمكنك من خلالها تثبيت القناة من خلال جهاز الاستقبال وذلك لكى يستمتع بمتابعة كافة المسلسلات طوال شهر رمضان والتي يمكنك من خلالها ضبط القناة لمشاهدة الأعمال الدرامية المحددة بشهر رمضان وسوف نوضح تنزيل التردد في الخطوات التالية: