رسيس هو علامة تجارية سعودية متخصصة في صناعة العطور الفاخرة، ولها 64 فرعا في مختلف مناطق المملكة. تقدم العلامة مهرجاناً سنوياً يعرف بمهرجان رسيس يتضمن العديد من العروض والباقات، ويتم خلاله سحب العديد من الجوائز، وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من التساؤلات والاستفسارات بمناسبة هدية رنج روفر من رسيس في رمضان 2024، وسوف نتناول معكم في الأسطر القادمة التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

موعد السحب الأول علي هدية مهرجان رسيس في رمضان 2024

أعلنت إدارة عطور رسيس عن ببدء السحب الأول اليوم الثلاثاء الموافق 3 رمضان على سيارة رنج روفر بعد 7 ساعات، يمكنك الآن الانضمام إلى مهرجان رسيس عن طريق الاشتراك في باقات مختلفة تحتوي على عطور فاخرة من هنا ، وتقدم رسيس هدية مع كل طلب، يمكنك الفوز بمبلغ 500 ريال سعودي أو آيفون 15 أو تابلت.

باقات مهرجان رسيس في رمضان 2024