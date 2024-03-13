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موعد السحب الأول علي هدية مهرجان رسيس في رمضان 2024
هدية مهرجان رسيس
رسيس هو علامة تجارية سعودية متخصصة في صناعة العطور الفاخرة، ولها 64 فرعا في مختلف مناطق المملكة. تقدم العلامة مهرجاناً سنوياً يعرف بمهرجان رسيس يتضمن العديد من العروض والباقات، ويتم خلاله سحب العديد من الجوائز، وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من التساؤلات والاستفسارات بمناسبة هدية رنج روفر من رسيس في رمضان 2024، وسوف نتناول معكم في الأسطر القادمة التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.
موعد السحب الأول علي هدية مهرجان رسيس في رمضان 2024
أعلنت إدارة عطور رسيس عن ببدء السحب الأول اليوم الثلاثاء الموافق 3 رمضان على سيارة رنج روفر بعد 7 ساعات، يمكنك الآن الانضمام إلى مهرجان رسيس عن طريق الاشتراك في باقات مختلفة تحتوي على عطور فاخرة من هنا ، وتقدم رسيس هدية مع كل طلب، يمكنك الفوز بمبلغ 500 ريال سعودي أو آيفون 15 أو تابلت.
باقات مهرجان رسيس في رمضان 2024
|الباقة الأولي
|تتضمن هذه الباقة 3 عطور فاخرة (أنتنس – رايا – هوب)، مناسبة للجنسين، ومع كل طلب للباقة، ستحصل على هدية مثل آيفون أو 500 ريال نقداً أو تابلت أو عطر إضافي، بالإضافة إلى ذلك، ستشارك تلقائيًا في السحب على فيلا في الرياض و 4 سيارات رنج روفر.
|الباقة الثانية
|تتضمن الباقة 3 عطور فاخرة (بيور – روزس – برايم) مناسبة للجنسين. مع كل طلب للباقة، يمكنك الحصول على هدية مثل آيفون أو 500 ريال نقدا أو تابلت أو عطر إضافي، كما ستُدخل تلقائيًا في السحب على فيلا في الرياض و 4 سيارات رنج روفر.
|الباقة الثالثة
|تضمن التقديم باقة تحتوي على ثلاثة عطور فاخرة من الأكثر مبيعًا والمناسبة للرجال والنساء (بيور – سكاي – كروان)، مع ضمان هدية مع كل طلب يمكن أن تكون iPhone أو 500 جنيه نقدًا وجهاز لوحي أو عطر، وفرصة للفوز بفيلا في الرياض و4 سيارات رنج روفر.
|الباقة الرابعة
|تتضمن هذه الباقة 3 عطور فاخرة وحصرية (ستار – ادور – اليجنت) مناسبة للجنسين. عند شراء الباقة، ستحصل على هدية مثل آيفون أو 500 ريال نقدا أو تابلت أو عطر إضافي. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك تلقائيًا في سحب على فيلا في الرياض و 4 سيارات رنج روفر.