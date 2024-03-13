جربي الكنافة بالطريقة دي هتنبهري بالنتيجه.. الكنافة بالقشطة بكل أسرارها على طريقة محلات الحلوانى وسر لونها وطعمها المميز

إعداد الكنافة بالقشطة يعتبر من بين الفنون المتقنة في عالم الحلويات الشرقية، حيث تُعتبر هذه الحلوى من أبرز الأطباق التي يفضلها الكثيرون خلال شهر رمضان المبارك، تتميز الكنافة بطعمها الرائع وقوامها اللذيذ، مما يجعلها خيارا مثاليا لتناولها في أوقات الإفطار والسحور، تقدم الكنافة بالقشطة للعائلة والضيوف في المناسبات الخاصة وتحظى بإعجاب الجميع، وفيما يلي سنستعرض الطريقة الأساسية لإعدادها:

طريقة عمل كنافة بالقشطة

الكنافة بالقشطة على أصولها، طريقة تحضير الكنافة بالقشطة تعتبر واحدة من الوصفات الشهية، التي تحظى بشعبية كبيرة في المطبخ العربي، وتعتبر الكنافة بالقشطة خيارا لذيذا لتقديمها في مناسبات رمضان وغيرها، تتميز هذه الوصفة بطعمها الرائع وسهولة تحضيرها، وفيما يلي الخطوات اللازمة لإعدادها:

1. تحضير الكنافة:

– يبدأ التحضير بتجميد الكنافة في الفريزر قبل الاستخدام، ثم يتم فرمها بواسطة اليد أو الآلة إلى قطع صغيرة.

– يوضع الكنافة في وعاء مع كمية مناسبة من السكر البودرة، وتخلط جيدا معا.

– يضاف السمن السايح وتخلط جيدا مع الكنافة حتى تتشربه بالكامل.

2. تحضير طبقة الكريمة:

– يخلط اللبن مع النشا والدقيق في وعاء حتى يتمازجوا.

– يضاف القشطة والسكر إلى الخليط السابق ويُخلط جيدًا.

– يتم وضع الخليط على النار وتُحرك باستمرار حتى يتكثف ويتماسك.

3. ترتيب الكنافة في الصينية:

– يدهن قاع وجوانب الصينية بالسمن بشكل جيد.

– يسكب نصف كمية الكنافة في الصينية ويضغط بشكل متساوٍ لتشكيل طبقة رقيقة.

– يصب طبقة الكريمة الساخنة فوق الكنافة ويترك ليبرد قليلا.

– يضاف النصف الاخر من الكنافة فوق الطبقة السابقة برفق.

– يسكب السمن السايح على الوجه ويُخبز في الفرن حتى يصبح لونها ذهبيًا.

4. تحضير الشربات:

– يخلط السكر والماء معًا في وعاء على النار حتى يذوب السكر تمامًا.

– يضاف عصير الليمون ويُترك على النار لمدة قليلة حتى يغلي.

– يترك الشربات ليبرد قليلًا قبل سكبه على الكنافة المخبوزة.

باعتبار هذه الخطوات، يمكن للمرء الاستمتاع بتحضير الكنافة بالقشطة بسهولة في المنزل، وتقديمها كوجبة حلوة شهية لعائلته خلال شهر رمضان وفي المناسبات الخاصة.