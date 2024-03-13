مليوووون مبروك.. الان رابط نتائج السادس الاعدادي دور أول في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية 

رابط نتائج السادس الاعدادي للدورة الأولى فى جميع المحافظات العراقية 2024، حيث تعمل وزارة التربية العراقية حاليًا بكل جهودها على إكمال عمليات التحقق والمراجعة لأوراق الاختبارات في العراق، وذلك استعدادًا للإعلان عن نتائج السادس الاعدادي للدورة الأولى، و تسعى الوزارة جاهدة لنشر تلك النتائج بشكل رسمي عبر بوابتها الإلكترونية، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني “نتائجنا” الذي تم إنشاؤه خصيصًا لهذا الغرض، ويتم تغطية جميع المحافظات العراقية في هذا الإعلان، وذلك بهدف توفير النتائج بطريقة مريحة وفعالة للطلاب وأولياء الأمور،وفور إعلان الوزارة الرسمي لنتائج السادس الاعدادي للدورة الأولى، سنقوم بتوفير النتيجة للجميع.

نتائج السادس الاعدادي للدورة الأولى 2024 فى العراق:

منصة “نتائجنا” هي منصة إلكترونية تم إطلاقها في العراق لتمكين الطلاب والطالبات من الوصول إلى نتائجهم التعليمية بسهولة ويسر،و تحتوي المنصة على نتائج جميع المراحل التعليمية المختلفة، بدءًا من الصفوف الابتدائية وصولًا إلى الصفوف الثانوية، وتتيح المنصة للطلاب وأولياء الأمور إدخال بيانات الطالب مثل الرقم الجامعي أو الرقم الوطني للحصول على النتيجة المطلوبة،و يمكن الاطلاع على النتائج الأولية عندما تعلن، وفي حالة وجود أي اعتراض على النتيجة، يتم السماح بتقديم طلب اعتراض عبر المنصة أيضًا.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي فى العراق 2024:

يمكنك الحصول على نتائج الصف السادس الإعدادي للدورة الأولى في جميع المحافظات العراقية عن طريق اتباع الخطوات التالية: