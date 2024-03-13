رحلة التبييض الطبيعي: وداعاً للبشرة الداكنة واستقبلي بشرة نضرة وفاتحة مع هذه الوصفة السحرية!

الكثير من الفتيات يحلمن بالحصول على بشرة ناصعة البياض مع التخلص من البقع الداكنة وآثار حبوب الشباب، مما يضطرون إلى البحث عن أفضل الطرق المضمونة لتحقيق ذلك، أثبتت أغلب الدراسات العلمية أن الخلطات الطبيعية هي الاختيار الأفضل للبشرة والشعر، يمكنك الحصول على بشرة نضرة وملمسها ناعم بفضل المكونات الطبيعية مثل ماسك الحليب وجوز الهند، يعتبر من أكثر الوصفات التي تعطي نعومة البشرة وترطيب في أقل وقت، إذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة مثلما ما تريدين، تابع مقالتنا اليوم، سنقدم أفضل وصفة طبيعية لتبييض الوجه الأسمر بأقل التكلفة.

وصفة طبيعية لتبييض الوجه الأسمر

الوصفات الطبيعية من أكثر الطرق التي أثبتت فعاليتها ومدى نجاحها في البشرة، نظرا لمكوناتها الطبيعية، بالإضافة إلى عدم احتوائها على أي كيماويات تضر ينصح العديد من الأطباء باتباع تلك الطريقة، لذلك كان أجدادنا يستخدمون الخلطات الطبيعية قديما، اليوم سنقدم لكم أفضل ماسكات المكونة من وحي الطبيعية، تابعي فيما يلي:

وصفة الحليب وجوز الهند

تلك الوصفة تعطي ترطيب البشرة مع تفتيحها، يمكنك تحضيرها من خلال فيما يلي:

نحضر وعاء، نضيف إليه ملعقة بشر جوز الهند، ثم نضع ملعقة من عسل النحل، نقلب جميع المكونات حتى نحصل على مزيج متجانس.

ننظف البشرة جيدا، نضيف عليها الخليط.

يبقى لمدة ربع ساعة، ثم يغسل بالماء الفاتر.

تلك الوصفة سوف تزيل خلايا الجلد الميتة وتفتح البشرة.

ماسك الخيار والملح

الخيار من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح الوجه، حيث يعمل على صنفرة الوجه، يمكنك تحضيره من خلال إتباع الخطوات التالية:

نبشر ½ خيارة، ثم نضع ¼ كوب ملح، ثم نضيف زيت النعناع.

نخلط جميع المكونات جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس.

نضع الماسك على بشرة، يترك لمدة ثلث ساعة، ثم نزيله من خلال فركة على البشرة، ثم يغسل بالماء البارد.

وصفة النشا لتبيض الوجه