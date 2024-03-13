“ابحث عن اسمك”.. pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي الالكترونية

يترقب المواطنون بشغف الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وذلك لأن الدعم الذي تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يكون بمثابة نقطة ضوء للأشخاص الذين يعانون من الفقر والحاجة، مما يساعدهم على العيش بكرامة وتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها، وتستهدف هذه المساعدة الفئات المستحقة مثل الأرامل والمطلقات والأسر الفقيرة وغيرهم من المحتاجين، ويعتبر هذا الإعلان مصدرًا للأمل للعديد من الأسر في البلاد، حيث ينتظرون بفارغ الصبر تلك الدفعة الأخيرة من المساعدات الاجتماعية التي قد تخفف بعض الأعباء عن كاهلهم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكنك لكافة مواطني العراق الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

اختر خدمة الرعاية الاجتماعية من القائمة المتاحة.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

حدد رقم الدفعة والوجبة التي ترغب في البحث عنها.

قم بتحديد المقاطعة التي تنتمي إليها.

تمهل قليلا حتى يتم تحميل القائمة.

ثم قم بالبحث عن اسمك فيها لمعرفة ما إذا كنت من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية لهذه الدفعة أم لا.

كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

حتى وقتنا الحالي لم يتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 إذ تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجد على مراجعة جميع الطلبات التي تلقتها من المواطنين الذين يسعون للاستفادة من هذا الدعم.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القوائم في الأيام القادمة، يُذكر أن الوزارة قد حددت شروطًا يجب توافرها للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم حيث يتم قبول الطلبات وفقا لهذه الشروط التالية، وهي :