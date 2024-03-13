وداعاً للروتين: حضّري الفول بالطماطم بمذاق مختلف يُضفي لمسة مميزة على السحور!

طريقة عمل الفول بالطماطم بمذاق مميز ومختلف من أكثر الأسئلة التي تملأ محركات البحث على جوجل، خاصة في تلك الأيام، نظرا لكوننا في شهر رمضان المبارك، المعروف أن الفول وجبة أساسية في السحور في جميع الأوطان العربية، خاصة في المنازل المصرية، إضافة الطماطم إليه، يجعل له مذاق خاص، يمكنك تحضيره في الأيام العادية في وجبة الإفطار بجانبه خبز عربي طازج، والباذنجان المقلي، يمكنكِ تحضيره بالكثير من الطرق، اليوم سنقدم لكم اسهل طريقة له.

طريقة عمل الفول بالطماطم بمذاق مميز

طريقة تحضير الفول بالطماطم من أكثر الوصفات التي عليها إقبال من قبل الكثير من الأفراد، لذلك سنقدم لكم مكوناته وطريقة تحضيره من خلال فيما يلي:

المكونات:

كوب ونصف فول مدمس.

ثلاث ثمرات من الطماطم، المقطعه إلى قطع صغيرة.

ثمرة فلفل حار أو بارد.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة من الملح.

ملعقة من فلفل الأسود.

ملعقة من الكمون.

ملعقتين من معجون الطماطم.

طريقة التحضير:

نحضر طاسة، نضيف إليه ملعقتين من الزيت.

نضع قطع الطماطم، نقلبها في الزيت.

بمجرد أن تنضج الطماطم، نضيف الفلفل الحار أو البارد.

نضيف صلصة الطماطم، نقلب جميع المكونات، ثم نضع الفول عليه.

نضع الملح، الكمون، الفلفل الأسود.

نضع دقة عليه، ثم يسكب في طبق تقديم.

طريقة تحضير الفول بالبصل

المكونات:

كوب فول مدمس.

ثمرتين من الطماطم، مقطعه إلى قطع صغيرة.

بصلة حجمها كبير.

ملعقتين من الزيت.

ملح.

ملعقة من فلفل الأسود.

ملعقة من الكمون الناعم.

ملعقة من الثوم البودرة.

طريقة التحضير:

نحضر طاسة، نضيف إليها الزيت.

نضيف البصل به، نقلبه بشكل مستمر.

ثم نضيف قطع الطماطم.

نقلب جميع المكونات لمدة خمس دقائق، ثم نضع الفول المدمس.

نضيف التوابل من ملح، فلفل، كمون، ثوم بودرة على الفول.

ننتظر حتى يصل الفول إلى تسخين، ثم يسكب في طبق تقديم، يقدم ساخنا بجانبه خبز عربي طازج.

مقادير الفول بالطماطم والثوم