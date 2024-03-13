مسلسل حق عرب الحلقة 3 على قناة ON و ON drama رمضان 2024.. اعرف مواعيد العرض والإعادة

يتساءل الكثير من الجمهور عن مسلسل حق عرب الحلقة 3 لأنه مسلسل مختلف ومميز من بطولة أحمد العوضي، حققت الحلقة الأولى والثانية من المسلسل أعلى نسب من المشاهد وبدأ الجمهور يتابع حلقات المسلسل وينتظر الجديد بفارغ من الصبر، كما أن النجم أحمد العوضي على تواصل دائم مع الجمهور ويتفاعل مع التعليقات على المنشورات التي يشاركها مع الجمهور والمحبين بشكل يومي

كما أعلن أحمد العوضي عن مسابقة مالية بقيمة 150 مليون جنيه، وهذا لأنه يقدر الجمهور ويؤكد لهم أنهم سبب النجاح الكبير الذي وصل إليه وأنه يمنحهم جزء صغير من حقهم عليه، وأكد أن المسابقة تكون في إطار كل حلقة وكل يوم يعلن عن أسماء خمسة فائزين قيمة الجائزة الواحدة 10000 الف جنيه، واليوم ننشر لكم تفاصيل أدق حول قصة مسلسل حق عرب الحلقة 3.

مسلسل حق عرب الحلقة 3

تدور قصة مسلسل في إطار إجتماعي ويروي المسلسل تفاصيل كثيرة شيقة، لقد دارت العديد من الأحداث في الحلقة الثانية عندما قامت مرات والد حنان بتهديها لكي تعود للعمل معها في السرقة والاحتيال، لكن في بداية الأمر رفضت أن تعود لهذا الطريق مجدداً خوفاً من الله والحفاظ على حبها، لكن قامت مرات الاب بتهديدها أن لم تفعل ما تريده منها تخبر عرب بكل شئ وهذا ما جعل حنان توافق وتقوم بالسفر إلى الإسكندرية وتقوم بسرقة هاتف من سيارة شخص غريب وعندما علم الشخص ظل يلاحقها لكن تمكنت حنان من إزاحة التهمة عنها بل قامت بالتبلي على الشخص وقيدت محضر تجاه فخاف الرجل وطلب منها التنازل لكنها رفضت بشرط أن يعطيها مبلغ 10 آلاف جنيه وسوف تشهد حلقة اليوم 3 تطورات كثيرة.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب

يتم عرض مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد ورياض الخولي ووفاء مكي عبر شاشة قناة ON وعلى قناة ON drama في المواعيد التالية: