سهلة التحضير ومذاق لا يقاوم: لحمة مشوية بكريمة الطبخ تُبهر ضيوفك في رمضان!

تعتبر لحمة مشوية بكريمة الطبخ واحدة من الأطباق اللذيذة والمشبعة التي تمزج بين نكهة اللحم المميزة وقوام الكريمة الغنية، إن تحضير هذا الطبق يجمع بين فنون الشواء والطهي لتحقيق تجربة طعام استثنائية، تتميز لحمة المشوي بكريمة الطبخ بتوازن مثالي بين نكهة اللحم الشهية وقوام الصلصة الكريميه، مما يخلق تجربة تذوق فريدة ومميزة.

مكونات وطريقة عمل لحمة مشوية بكريمة الطبخ

المكونات:

500 غرام لحمة بقر مفرومة.

1 بصلة مفرومة.

3 فصوص ثوم مهروسة.

ملح وفلفل حسب الذوق.

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

1/2 كوب كريمة الطبخ.

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

2 ملاعق كبيرة صلصة صويا.

1 ملعقة كبيرة خل.

الطريقة:

في مقلاة عميقة قومي بتسخين زيت الزيتون على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح شفافًا.

أضيفي اللحمة المفرومة إلى البصل، وقلبيها بشكل جيد حتى تتحمر وتفقد اللون الوردي.

أضيفي الثوم المهروس وقلبي المكونات معًا حتى ينتشر رائحة الثوم.

رشي الملح والفلفل حسب الذوق، وأضيفي البهارات المشكلة لتضيف نكهة مميزة للحمة.

قلبي المكونات جيداً ثم أضيفي كريمة الطبخ وقلبي حتى تتداخل مع اللحمة وتتكون صلصة كريمية لذيذة.

أضيفي صلصة الصويا والخل، واستمري في الخلط.

اتركي اللحمة على النار لبضع دقائق إضافية لتتشرب النكهات.

قدمي اللحمة المشوية بكريمة الطبخ مع الأرز أو تقديمها مع خضار.

تحذيرات عند عمل لحمة مشوية بكريمة الطبخ

عند تحضير لحمة مشوية بكريمة الطبخ يجب أخذ بعض التحذيرات اللازمة لضمان سلامتك ونجاح عملية الطهي: