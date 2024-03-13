شباب البومب 12.. تعرف على قصة بوعبود جارنا الجديد أبو دم خفيف وأجمل المواقف المضحكة

عقب عرض الحلقة الأولى من المسلسل الشهير جدا شباب البومب 12 والتي جاءت بعنوان “بوعبود: جارنا الجديد أبو دم خفيف” على قناة روتانا خليجية صاحبة العرض الحصري للمسلسل، والتي شهدت الحلقة خلال أحداثها قيام أم عامر بتجهيز المنزل لاستقبال الضيوف، ثم يذهب عامر وأبو عامر للسوق، حيث يختار عامر خروفًا في سوق الأغنام ويحدث صراع وحوار مضحك بينه وبين البائع.

عامر في شباب البومب 12

وفي المشاهد التالية تنشأ مشكلة بين أم عامر وابنتها بسبب تصرفاتها مع الضيوف، وفي سكتش آخر يستمع عامر إلى حماس الجيران وهم يشجعون مباراة رغم التأكيد عن عدم وجود أي مباراة في ذلك الوقت، حيث يذهب عامر ويطرق الباب ليكتشف أنهم بالفعل يشاهدون مباراة في كرة اليد.

فريق شباب البومب 12 يوجهون الشكر للجمهور

كما أعلن فريق شباب البومب أنهم حاليا قد وصلوا إلى الموسم 12 وأنهم يعملون بمنتهى الجدية لتحضير الموسم التالي من شباب البومب، كما قدم فريق العمل الشكر والتحية للجمهور العريض على دعمهم وتشجيعهم الكبير لهم.

يذكر أن مسلسل “شباب البومب” ليس مجرد عمل كوميدي، بل يحمل العديد من الرسائل الاجتماعية والحياتية.

قناة وموعد عرض شباب البومب 12

هذا ويمكن لجميع محبي ومتابعي المسلسل مشاهدة جميع الحلقات الجديدة والأعادة من مسلسل ” شباب البومب 12 ” الذي يعرض حصريًا على قناة روتانا خليجية وعلى موقع اليوتيوب ابتداءً من أول يوم في شهر رمضان 2024 بعد المغرب، حوالي الساعة 6:30 بتوقيت السعودية.

أبطال مسلسل شباب ابومب 12

وخلال الجزء الثاني عشر من شباب البومب الذي يعرض حاليا، يجد بطل المسلسل (عامر) نفسه قد وقع في عدد من المشاكل والمواقف المحرجة والمضحة بشكل لا يحسد عليه، كما يتعرض عامر للعديد من العقبات والمشاكل أيضا التي يتسبب في معظمها أصدقاؤه للتوالى الأحداث تباعا، وشباب البومب من بطولة كل من فيصل العيسى ووائل الحربي وسليمان المقيطيب وعلي المدفع وعبد العزيز الفريحي.