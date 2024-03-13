محشي الملفوف بالثوم: طعم يفتح النفس ويُسعد الجميع كبير وصغير!

محشي الملفوف بالثوم يعد من الأطباق التقليدية والشهية في معظم المطابخ العالمية، حيث يتميز بتوازن فريد من النكهات والقيم الغذائية وتحتوي الوصفة على فوائد صحية كثيرة منها الألياف الغذائية المتواجدة في الملفوف والتي تدعم صحة الجهاز الهضمي، كما يمنح الثوم المستخدم في الحشوة فوائد صحية إضافية من خلال خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات.

مكونات محشي الملفوف بالثوم

رأس ملفوف كبير.

1 كيلوغرام لحم مفروم (بقري أو خروف حسب الرغبة).

1 كوب أرز.

4-5 فصوص ثوم مفرومة.

1/2 كوب زيت زيتون.

1/4 كوب لبن.

1/4 كوب عصير ليمون.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

2 ملعقة صغيرة كمون.

1/2 كوب ماء للطهي.

طريقة تجهيز محشي الملفوف بالثوم

قومي بغسل الملفوف جيداً ثم قطعي قاعدته لتكون قاعدة مستقيمة.

ضعي الملفوف في وعاء كبير مليء بالماء المغلي لمدة 5-7 دقائق أو حتى يصبح لينًا.

اشطفي الملفوف بالماء البارد واتركيه جانبًا.

في مقلاة كبيرة قومي بتسخين زيت الزيتون وأضف الثوم المفروم وقم بتحميره إلى أن يصبح ذهبي اللون.

أضفي اللحم المفروم واستمري في الطهي حتى ينضج ويتحول لونه إلى بني.

ومن ثم ضع الأرز واستمري في التحريك لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك ضفي اللبن وعصير الليمون ومن ثم الملح والفلفل والبهارات المشكلة والكمون واستمر في الخلط حتى تتجانس المكونات.

أضفي الماء واتركي الحشوة تغلي لبضع دقائق ثم اخفض الحرارة واتركيها تطهو حتى يتشرب الأرز الماء وينضج.

قومي بفتح أوراق الملفوف وضع مقدار مناسب من حشوة اللحم والأرز في وسط كل ورقة ثم لفها بإحكام.

ضعي الأوراق المحشية مع الملفوف في وعاء كبير.

اسكبي ماء كافي لتغطية الملفوف بشكل جيد، واتركيه يغلي على نار هادئة لمدة 40-50 دقيقة حتى ينضج ويصبح ليناً.

قدمي محشي الملفوف بالثوم ساخناً، إلى جانب صلصة اللبن أو الطماطم حسب الرغبة.

نصائح عند عمل محشي الملفوف بالثوم

اتبع النصائح الآتية: