حادث مميت يتعرض له محارب… مسلسل محارب الحلقة 4 في رمضان علي قناة CBC

انطلق مسلسل محارب بمشهد الحادث المميت الذي تعرضت له والدة الشخصية الرئيسية محارب التي يقوم بتجسيدها الفنان حسن الرداد يظهر في هذا المشهد حادثا مروعا حيث كانت والدة محارب تسير بسيارتها وتتعرض لاصطدام من قبل أحد البلوجرز المشاهير الذي كان يقود سيارته بشكل متهور في أحد الطرق العامة يأتي هذا المشهد في الوقت الذي كان فيه محارب يحتفل بزفافه في القاعة برفقة شقيقته والضيوف وقد أثار هذا المشهد موجة من الحزن والصدمة بين شخصيات الدراما وبين المشاهدين حيث تصاعدت التوترات والصراعات في الأحداث اللاحقة من المسلسل وتجلى في هذا المشهد تعقيدات القصة وعمق شخصياتها مما جعل الحلقة مثيرة ومشوقة للمشاهدين.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق حيث يحكي قصة الشاب محارب القادم من الأرياف إلى القاهرة بصحبة عائلته وتمثل هذه الشخصية الرئيسية الممثل حسن الرداد المسلسل من تأليف الكاتب محمد سيد بشير وتولى الإخراج شيرين عادل بينما قام بالإنتاج أحمد السبكي ويشارك في بطولته فنانون معروفون من بينهم حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي ونرمين الفقي ومنة فضالي وعابد عناني وعفاف شعيب.

مسلسل محارب الحلقة 4

المسلسل يسلط الضوء على الصراعات الاجتماعية والثقافية التي يواجهها محارب وأسرته في مجتمع متغير ومتنوع مثل القاهرة ويتناول قضايا الطبقات الاجتماعية المختلفة والتحديات التي تنشأ عنها بالإضافة إلى ذلك يبرز المسلسل علاقات العائلة والصداقة والحب في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الشخصيات الرئيسية.

مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 4 على قناة CBC

تبث حلقة الرقم الرابع من مسلسل محارب الذي يتألق في بطولته النجم حسن الرداد، على شاشات قناة CBC في تمام الساعة التاسعة مساءا وتتكرر عرض الحلقة مرتين؛ الإعادة الأولى تعرض في تمام الساعة 5:15 فجرًا بينما تعرض الإعادة الثانية في تمام الساعة 3:45 عصرا ينتظر الجمهور بفارغ الصبر هذه الحلقة لمتابعة تطورات القصة ومشاهد جديدة تشد انتباههم وتثير فضولهم بعد أن شهدت الحلقات السابقة من المسلسل أحداثا مشوقة ومثيرة يتطلع المشاهدون إلى الحلقة الجديدة لمزيد من التشويق والإثارة تحمل هذه الحلقة وعودا بتطورات مثيرة في قصة الشاب محارب وأحداثه المثيرة تصاعد التوتر والمغامرات يعدان جزءا من سحر هذا العمل الدرامي الذي لا ينسى.