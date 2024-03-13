«رامز جاب من الآخر» من الضيف اليوم؟؟ شارك معانا الحلقة الثالثة عبر قناة «mbc مصر»

من ضيف حلقة رامز جلال اليوم سؤال كل يوم في رمضان وذلك من خلال المتابعين الخاصين ببرنامج رامز جاب من الأخر في رمضان 2024، وكما تعودنا معكم بالمتابعة اليومية لبرامج ومسلسلات رمضان نوفر إليكم التفاصيل التي تخص الحلقة الثالثة اليوم، بالإضافة إلى بحث الكثيرون من جمهور برنامج رامز جلال عن مواعيد عرض الحلقة الثالثة من برنامج “رامز جاب من الأخر”، الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي لعام 2024.

من هو ضيف رامز جاب من الآخر اليوم؟

يسعى الجمهور إلى معرفة من سيكون ضحية رامز جلال في هذه الحلقة وموعد عرضها، حيث ينبغي أن يأتي هذا الاهتمام نتيجة لتشويقهم بفكرة البرنامج، الذي يستضيف فيه رامز جلال زوجين في حالات خلاف تتطلب مصالحتهما وإليكم المواعيد والقنوات الناقلة

مع النجمة القمر مي عمر ومع النجمة اللي منورة الكادر نجلاء بدر 😍#رامز_جاب_من_الاخر pic.twitter.com/KMmEZfmm4a — Ramez Galal (@ramezgalal) March 12, 2024

مواعيد عرض برنامج رامز جاب من الاخر والقنوات الناقلة

برنامج رامز جلال يُعرض بعد الإفطار مباشرةً.

يُبث عبر قناة “MBC مصر”.

يكون في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

وفي الساعة 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ضيف برنامج رامز جلال اليوم

في الإعلان تم الكشف عن تفاصيل المقالب التي سيتعرض لها ضحايا برنامج رامز جلال هذا الموسم، وضمن الضحايا، نجوم من الفن والرياضة والمشاهير في العالم العربي، ومن بين الشخصيات المشاركة:

نجلاء بدر

سمية الخشاب

محمد شاهين

باميلا الكيك

عبدالناصر زيدان

محمد رياض

حمادة هلال

حسن شاكوش وطليقته

حمدي الميرغني

أحمد السقا

باسم سمرة

محمد لطفي

ميرهان حسين

أحمد حسام ميدو

كزبرة

فكرة البرنامج تتمحور حول تنفيذ مقلب بين اثنين من المشاهير، يكونون في خلاف أو منافسة.

مواعد رامز جاب من الآخر الحلقة الثالثة بدون إعلانات على شاهد

من المقرر أن تنطلق الحلقة بعد آذان المغرب مباشرةً، حيث ستعرض في نفس التوقيت دون انقطاعات إعلانية، ويتم عرض الحلقة عبر منصة شاهد VIP الرقمية، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعتها بسهولة وبدون إزعاج.