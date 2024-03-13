“يا لولو يا لولو” ألتقط الآن تردد قناة وناسة للأطفال للاستمتاع بالأغاني الروعة والممتعة على مدار اليوم

يتضاعف البحث بشكل مستمر عن التردد الخاص بقناة وناسة للأطفال، والتي تعتبر من أشهر وأنجح قنوات الأطفال على مستوى الوطن العربي، فتشتهر القناة وتتميز عن غيرها بأغانيها السهلة للغاية والتي يرددها الأطفال طوال اليوم، ويمكن الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة عبر شاشتها من خلال ضبطها على القمر الصناعي نايل سات أو العرب سات، ففي الفترة الحالية وبالتزامن مع شهر رمضان تقدم القناة أغاني جديدة ومختلفة تتعلق بالشهر الكريم، ونستعرض عليكم الآن أحدث تردد قناة وناسة.

تردد قناة وناسة للأطفال

اشتهرت قناة وناسة منذ سنوات بعيدة ويوماً بعد يوما يتضاعف عدد جمهورها العريق وشهرتها الواسعة أيضاً، وأصبحت الأولى والرائدة في هذا المجال، فهي تقدم محتواها خاص بها ولا يمكن مشاهدته على أي قناة أخرى، وتم اختيار القناة من قبل الأمهات والآباء ليتابع أبنائهم محتواها دون قلق أو توتر من المحتوى التي تقدمه، فالقناة تتميز بمحتواها الهادف والفريد من نوعه والخالي من أي مشاهد أو ألفاظ غير مناسبة للأطفال.

تردد قناة وناسة بيبي على جميع الأقمار الصناعية

لكل محبي وعشاق قناة وناسة في أي مكان بالوطن العربي يمكنكم الاستمتاع بكل ما هو جديد عبر شاشتها من خلال ضبطها على أجهزة الاستقبال المختلفة، وإليكم الآن ترددها على الأقمار الصنعية المختلفة:

القمر الصناعي نايل سات، التردد 11470، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي عرب سات، التردد 11270، معامل تصحيح الخطأ 3/4، معدل الترميز 27500، الجودة HD.

أغاني قناة وناسة