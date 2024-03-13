يعتبر برنامج سين هو برنامج ديني سعودي مهم يتم تقديمه خلال شهر رمضان من كل عام، تم تقديم البرنامج بعد انتهاء سلسلة الخواطر التي قدمها الإعلامي أحمد الشقيري، والتي ظهرت من بينها سين وقمرة، وهناك قلق يسود متابعي ومحبي الإعلامي المعروف “أحمد الشقيري”، بسبب عدم وجوده في جدول برامج رمضان 2024، حيث يبحث الكثير من المتابعين عن موعد عرض برنامج أحمد الشقيري في رمضان 2024، وسوف نتناول معكم التفاصيل في الأسطر القليلة القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

أحمد الشقيري يغيب عن الموسم الرمضاني 2024

عندما نقوم بالبحث عن اسم أحمد الشقيري على أي منصة تواصل اجتماعي، وخصوصا “X” (تويتر سابقا)، نجد أن معجبيه يطالبونه بالكشف عن برنامجه لرمضان 2024، يبدو أنهم لم يستطيعوا تحمل الانتظار أكثر من ذلك، وبعد البحث المتكرر الذي قام به العديد من المواطنين بشأن موعد عرض برنامج أحمد الشقيري في رمضان 2024، تم الإعلان عن عدم عرض أي أعمال له في الموسم الحالي، أعلن أحمد الشقيري بأنه لم يقدم برنامجا جديدا ولم يكشف عن أي خطط مستقبلية.

برنامج سين

برنامج سين يعتبر من بين أفضل البرامج المعروضة في شهر رمضان كل عام، ويُقدمه الإعلامي أحمد الشقيري بأسلوبه الجاذب والمثير للاهتمام للمشاهدين العرب، وقد تم اختيار اسم البرنامج “سين” لتسليط الضوء على أهمية طرح والإجابة على تساؤلات متنوعة، بهدف تحقيق التطوير والتحسين والتعزيز، البرنامج يركز على الثقافة العامة ويتضمن تسعة وعشرين حلقة مختلفة تتناول مواضيع متنوعة، تناول الشقيري موضوع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي 2023، كما ذكر أن العمليات الورقية تم استبدالها بالعمليات الإلكترونية، وهنا نتحدث عن المملكة العربية السعودية وقدرتها المستقبلية، وكيف ستساهم التكنولوجيا الجديدة في تحسين مستقبل هذه الدولة.

تضمنت البرامج الإعلامية الرائعة التي قدمها الشقيري منذ سنوات طويلة مواضيع مختلفة مثل منصة إحسان، الإدمان، التطوع، الكورونا، العربيات المتنقلة، السياحة، التشوه البصري، النعم الخفيه، والهوايات والتعدين والإسكان، يعتبر هذا البرنامج من بين البرامج البارزة التي يستمتع بها الكثيرون ويستفيدون من محتواها.

القناة الناقلة لبرنامج احمد الشقيري

نقدم لكم تردد القنوات التي تبث برنامج أحمد الشقيري، حيث يتم عرضه على شاشة قناة MBC 1 ويتم نقله عبر التردد التالي: