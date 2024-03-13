ضحك طول اليوم! “لاعيبه كرة” ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة الثالثة 2024 على MBC

يرغب الكثير من الأشخاص من معرفة ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة الثالثة 2024 ومن هم الأشخاص الذي سيتم استضافتهم في هذه الحلقة فمن المتوقع أن تكون الفنانة مي واحده من ضمن الشخصيتين المستضفين فيها، ولمعرفة باقي التفاصيل تابعوا السطور التالية.

ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة الثالثة 2024

الجميع الآن في ترقب موعد إعلان الحلقة الثالثة لبرنامج رامز جلال جاب من الآخر، فهي سيتم عرضها اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بعد اذن المغرب مباشرةً فالجميع يترقب ضحية رامز جاب من الاخر، ففي الإعلان الخاص بالبرنامج تم عرض مجموعة من الفنانين منهم الفنانة سمية الخشاب، وأيضاً احمد السقا بالإضافة إلى الكثير من الفنانين الأخرى.

وقد تم تصوير هذا البرنامج في الإمارات تحديداً في أحد الملاهي دبي، وقد تم العمل بها لكي يتم تطبيق الفكرة الخاصة بالفنانة رامز جلال، والتي تبهرنا كل عام، وتم تصميمها وتطبيقها على أرض الواقع من قبل مجموعة هائلة من العمال كل هذا بحرص شديد.

تردد القنوات الناقله لبرنامج رامز جلال جاب من الاخر

يتم عرض برنامج رامز جلال جاب من الاخر على البعض من القنوات التي سيتم عرض ترددها لكم الآن، في النقاط التالية:

قناة ام بي سي مصر

يتم عرضها على القمر الصناعي: نايل سات.

ومعدل الترميز هو: 27500.

بينما التردد الخاص بها هو:12015.

الاستقطاب: عمودي.

قناة أم بي سي مصر 2