10 أدعية مستجابة قبل الإفطار “دعاء اليوم الثالث من رمضان 2024” .. رددها

يصوم جميع المسلمين حول العالم ثالث أيام شهر رمضان اليوم الاربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس 2024 ويبحث الجميع عن دعاء اليوم الثالث من رمضان 2024 للدعاء به قبل الإفطار وعلى مدار اليوم الثالث من شهر رمضان حيث أن دعاء المسلمين في رمضان مستجاب كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه “ادعوني استجب لكم” ، ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد أدعية مخصصة لأيام رمضان وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بينما ورد دعاء ليلية القدر فقط وخلال السطور التالية نكشف عن دعاء اليوم الثالث من رمضان 2024.

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2024

يستحب لجميع المسلمين الدعاء في أيام وليالي شهر رمضان المبارك وإليكم مجموعة من الادعية الصحيحة بالتزامن مع ثاني أيام شهر رمضان المبارك 1445.

رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة قلبي. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعل كل ما يتمناه قلبي تراه عيني اللهم استجب كل ما اعجز عن قوله ، يارب اني في إنتظار عطاياك وكلي ثقة بأنك الكريم الذي لا يرد عبده ، اللهم عليك بما في قلبي وأنت اعلم ما به ، وانك على كل شيء قدير.

أدعية شهر رمضان المبارك 2024

يجتهد جميع المسلمين في كل بقاع الأرض في الدعاء خلال شهر رمضان حيث إن للصائم عند فطره دعوه لا ترد.