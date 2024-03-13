مش هتصدق هو مين!! ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة الثالثة 2024 “نمبر وان مع رامز انهاردة”!!

كثير من الأشخاص يتساءلون عن ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة الثالثة 2024 فتلك الحلقة من المقرر أن يتم عرضها وإذاعتها اليوم 13 من مارس 2024 فكان موعد الحلقة الثانية أمس الثاني عشر من مارس 2024 فكان ذلك أول يوم من رمضان ومع بدء ثاني أيام رمضان يتساءل مواطنون عن تلك الحلقة الجديدة من هذا البرنامج وفيما يلي سوف نتعرف سويا على موعد عرض تلك الحلقة.

ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة الثالثة 2024

يتساءل العديد من المواطنين عن كل ما يخص ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة الثالثة 2024، حيث إن تلك الحلقة من المفترض لها أن تعرض اليوم، ويتساءل الأشخاص عن الموعد بالتفصيل المخصص لعرضها وكذلك القنوات الناقلة لها، وتجدر الإشارة بأن هذا البرنامج يتم عرضه بعد الإفطار مباشرًة كل يوم في شهر رمضان وذلك على شاشة قناة ام بي سي مصر، ومن الجدير بالذكر أن الحلقة الأولى من هذا البرنامج كانت متضمنة الضيف أحمد السقا، وكذلك باسم سمرة، أما ضيف الحلقة الثانية فإنه ليس معروف، ولا توجد اية معلومات تؤكد على أي تفاصيل متعلقة به.

تردد قناة ام بي سي مصر

تقوم قناة ام بي سي مصر بعرض برنامج رامز جلال بشكل دائم ومستمر، فهي لها حق عرضه مع كل رمضان، وفي هذا الموسم من رمضان 2024 سيتم عرض برنامج رامز جاب من الاخر، وتجدر الإشارة بأن تردد تلك القناة يكون كما يلي: