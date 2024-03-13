استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي tk.moss.gov.eg بعد الزيادة 15% وموعد صرف معاشات شهر مارس 2024

بمنتصف كل شهر ميلادي تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف دعم برنامج تكافل وكرامة، وبعد أن أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادات معاشات تكافل وكرامة ومعاشات الموظفين المتقاعدين وأيضًا المرتبات، نجد مستفيدي تكافل وكرامة يبحثون عن رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي بعد الزيادة الأخيرة، ونوضح لكم تفاصيل الزيادة وكيفية الاستعلام عن موقف بطاقات تكافل وكرامة، تابعوا.

تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن عمل استعلام عن موقف بطاقات تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي الخاص بالمواطن المستفيد، حيث يمكن التعرف على حالة البطاقة وقيمة المعاش الذي يحصل عليه المواطن شهريًا وتفاصيل حالته، وتأتي خطوات الاستعلام سيرًا على الترتيب التالي:

زيارة بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة الموجود على شبكة الإنترنت.

لبرنامج تكافل وكرامة الموجود على شبكة الإنترنت. اختيار الاستعلام عن موقف بطاقات تكافل وكرامة.

إضافة الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

النقر على زر “استعلام”.

بعدها تظهر لك نتيجة الاستعلام عن طلبك.

مع العلم أنه يمكن بنفس الخطوات تسجيل شكوى، حيث بدل من النقر على الاستعلام، الضغط على تسجيل شكوى وحينها سيتم تسجيل الشكوى الخاصة بك في حالة توقف البطاقة أو مواجهتك أي مشكلة.

زيادة معاشات تكافل وكرامة

وضحنا لكم طريقة عمل استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي، وبالنسبة للزيادة فهي بنسبة 15% أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها للمواطنين والمواطنات، وتلك الزيادة بداية تطبيقها من شهر مارس، ومن المفترض تطبيقها مع موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 يوم الخامس عشر من مارس القادم مع الصرف إن شاء الله، أي بعد يومين من الآن.