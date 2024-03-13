موعد عطلة الربيع في الجزائر 2024 الرسمي “وزارة التربية الوطنية تعلنها”

إليكم في مقالنا التالي موعد عطلة الجزائر لعام 2024 الرسمي والذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية الوطنية الجزارية، تابعوا المقال لتتعرفوا على باقي التفاصيل.

موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر

تبدأ عطلة الربيع في الجزائر من 21 مارس مساء يوم الخميس وتستمر حتى 7 من شهر أبريل صباحاً، وبذلك تستمر العطلة تقريباً 18 يوماً.

العطل الرسمية الأخرى

ويوجد في الجزائر أربع مواعيد للعطل فهي عطلة الشتاء والصيف والخريف والربيع، ويستغلها الطلاب والمعلمون في أخذ وقت من الراحةـ ويترقبها جميع المواطنين الجزائريين.