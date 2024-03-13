أمان تسب طفلك يتفرج عليها .. تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 النايل سات وعرب سات

هناك الكثير من الأطفال والأشخاص التي تقوم بالبحث عن تردد قناة توم وجيري التي تعتبر من أشهر وأبرز قنوات الأطفال، وهي تعمل على تقديم الكثير من الأفلام الكرتونية المختلفة والبرامج المميزة التي تناسب كل الأطفال والتي يتم عرضها على مدار اليوم ولمدة 24 ساعة، ولذلك يبحث الكثير ترددها وكيفية تثبيتها.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي النايل سات

قناة توم وجيري من القنوات المهمة والتي أخذت مكانة مرموقة بين كل الأسر والأطفال دوناً عن القنوات الكرتونية الأخرى ولأنها تعرض أفلام الكرتون على مدار اليوم، وتقوم القناة بتقديم العديد من حلقات توم وجيري وميكي ماوس وبطوط وغيرها من أفلام الكرتون منا تقدم برامج متنوعة ومميزة تناسب أعمار الأطفال، يمكن ضبط القناة وتثبيتها على القمر الصناعي النايل سات، عن طريق بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت كالتالي:

أولاً: القيام بالدخول على قائمة الإعدادات في الجهاز واختيار البحث عن القنوات.

ثانياً: القيام باختيار الضبط اليدوي وكتابة التردد الخاص بالقناة وهو 11345.

ثانياً: القيام بتحميل القمر الصناعي النايل سات، ثم اختيار الترميز وهو 27500 واختيار الاستقطاب الأفقي.

ثالثاً: في النهاية وبعد كتابة كل البيانات الخاصة بالقناة، يجي القيام بالضغط على كلمة البحث والانتظار حتى يتم العثور على القناة.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي العرب سات

يمكن ضبط قناة توم وجيري وتثبيتها على القمر الصناعي عرب سات بخطوات بسيطة جداً وبمجرد تحديد التردد، وجاء تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات كالآتي: