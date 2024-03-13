استلام 10.000 كوينز بيس eFootball مجانًا بطريقة مضمونة وبدون تسجيل دخول
في إطار التحديات والمغامرات التي توفرها لعبة اي فوتبول لجميع عشاق الألعاب الإلكترونية، فهم يرغبون في شحن أكبر عدد من الكوينزات، بما يصل لأكثر من 10.000 كوينز بيس eFootball ، إضافة إلى أن هذه الكوينزات توفر لهم الدخول إلى دوريات أعلى وشراء اللاعيبة أعلى قيمة من الأندية العالمية، ولذا سنوضح لكدم طريقة القيام بشحن الكوينزات في السطور التالية.
استلام 10.000 كوينز بي أي فوتبول
هناك عدة طرق للقيام بشحن الكوينزات مجانًا، ومنها الدخول إلى اللعبة كل أسبوع والحصول على 50 كوينز اي فوتبو في الشهر، بما يُقارب من 200 كوينز مجانًا، بينما الطريقة الثانية تكون عبر الأحداث الأسبوعية المتمثلة في مباريات الأون لاين، حيث يتم الشحن في هذه الأحداث بقيمة 100 كوينز يتم العمل على تجديدهم كل أسبوع ويمكن القيام بزيادة الأحداث على حسب شركة كونامي، مما ستلاحظ الـ 400 كوينز في حسابك خلال الشهر كامل.
كيفية شحن كوينز بي اي فوتبول
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بشحن كوينز بيس اي فوتبول، وفقًا لما يلي:-
- في البداية يتم تسجيل الدخول إلى موقع اللعبة الرسمي اي فوتبول.
- ومن ثم يتم الذهاب إلى shop.
- ليتم اختيار الباقة التي ترغب في شحنها.
- اختيار طريقة الدفع المناسبة للشحن.
- إدخال جميع البيانات المتعلقة بشحن الكوينزات.
- ليتم في النهاية الضغط على زر “تأكيد”.