“سلى نفسك وأربح ” سؤال وإجابة الحلقة 3 مسابقة طائر السعيدة في رمضان 2024

مسابقة “طائر السعيدة مع مايا العبسي” لعام 2024 أصبحت حديث شهر رمضان الكريم، حيث تتناول الأدب العربي والشعر، ويتم تقديمها بواسطة مايا العبسي، ومن الملاحظ أن الأسئلة في المسابقة ليست صعبة، بل سهلة نسبيا، خاصة خلال الحلقات الأولى، ويجب عليك إرسال الإجابة مباشرة لتأهل للمشاركة في سحب الجوائز من خلال برنامج طائر السعيدة، حيث سنكشف عن الإجابة الصحيحة ونقدم بعض التفاصيل الإضافية مع وضع رابط الاشتراك لفرصة الفوز، لذا يرجي متابعتنا.

حل سؤال الحلقة 3 مسابقة طائر السعيدة في رمضان 2024

ونحن في انتظار اعلان سؤال حلقة اليوم تابعوا معانا فقط احفظوا المقالة في هواتفكم ثم العودة مرة وأخرى في موعد طرح سؤال حلقة اليوم وسوف نساعدكم في حل السؤال

أما عن سؤال حلقة الأمس

فقرة ( من هو ) السؤال المخصص للمشاهدين الحلقة الثانية الموسم السادس #طائر_السعيدة #رمضان pic.twitter.com/4PWF15wFQB — قناة السعيدة (@AlSaeedah) March 13, 2024

موعد عرض مسابقة طائر السعيدة 2024

تقام مسابقة طائر السعيدة اليمنية خلال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة 7.00 مساء بتوقيت اليمن، وتحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير العربية.

جوائز مسابقة طائر السعيدة اليمنية 2024

تقدم مسابقة “طائر السعيدة” مجموعة من الجوائز النقدية للفائزين، بهدف تشجيعهم على تعزيز معرفتهم في الشعر العربي وتاريخ اليمن، يذكر أن “طائر السعيدة” تعتبر واحدة من المسابقات المحبوبة والمنتظرة خلال شهر رمضان في كل عام.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة مع مايا العبسي 2024

يشهد الموسم الجديد من برنامج طائر السعيدة 2024 تطورات عديدة بدءا من التصميم الداخلي وانتهاءً بالألعاب الجديدة المناسبة لكافة الأعمار، ويمكن لأي شخص يرغب في المشاركة في المسابقة اتباع الإرشادات التالية:

في البداية، عليك الدخول علي رابط مسابقة طائر السعيدة.

ثم الإجابة على السؤال.

ثم إدخال اسم المشترك رباعي.

ثم إدخال رقم الهاتف.

ثم تحديد المحافظة.

ثم النقر علي خانة اشتراك.

تردد قناة السعيدة

يمكنك متابعة البرنامج علي قناة السعيدة كما يمكنك متابعة جميع التطورات والأحداث عليها، ويمكنك ضبط تردد القناة من خلال إدخال البيانات التالية